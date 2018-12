Programm beginnt mit dem „Rhythmus Afrikas“

Zum Jahresende haben sich die Verantwortlichen beim Bildungswerk Inzigkofen im Rathaus zur Programmplanung für das erste Halbjahr im kommenden Jahr getroffen.

Vorsitzender Edwin Ernst Weber erinnerte eingangs an die Verdienste, die Treue und Zuverlässigkeit von Josef Brändle, der vor wenigen Wochen verstarb. Viele Jahre war er Vorsitzender des katholischen Bildungswerks Inzigkofen. Die Anwesenden erhoben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren Plätzen.

Mit 17 Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2019 wird ein sehr interessantes und vielfältiges Programm angeboten, das neben Vorträgen, Kursen, Workshop vor allem viel musikalische Höhepunkte bietet. So lädt die Musikkapelle Inzigkofen erstmals für Sonntag, 14. Juli, um 19 Uhr zu einem Serenadenkonzert in den Klosterhof ein.

Traditioneller Start ist bereits am Freitag, 4. Januar, um 20.30 Uhr im Kapitelsaal des alten Klosters. Beim Konzert mit Trommeln, Gesang, Kora, Balafon und Tanz ist der „Rhythmus Afrikas“ zu hören. Eine aktuelle Thematik wird gemeinsam mit der Volkshochschule, der evangelischen Erwachsenenbildung Sigmaringen und dem katholischen Dekanat Sigmaringen-Meßkirch am Mittwoch, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Kapitelsaal behandelt. Juna Grossmann liest aus ihrem Buch „Schonzeit vorbei – über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus“. Über seine Reise nach Tibet und Peking berichtet mit Lichtbildern Dr. Herbert Adler am Mittwoch, 30. Januar, im evangelischen Gemeindehaus Sigmaringen. Zusammen mit der Gemeinde wird am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr mit einem Lichtbildervortrag im Bürgersaal über den Bau der Hängebrücke im Fürstlichen Park informiert. Geistliche Chormusik und weltliche Klassik sind am Freitag, 8. März, ab 19.30 Uhr in der Klosterkirche und im Kapitelsaal zu hören.

Für Kinder von acht bis zwölf Jahren findet erneut der beliebte Einrad-Workshop vom 23. April bis 26. April in der Römerhalle statt. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden–Württemberg, Dr. Michael Blume, spricht am Mittwoch, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Gorheim zum Thema „Warum Antisemitismus uns alle bedroht?“. Im Kreuzhof des ehemaligen Klosters Inzigkofen gibt Liedermacher Thomas Felder ein Open-Air-Konzert – Titel „Von wegen “ am Mittwoch, 26. Juni, ab 19.30 Uhr. Bei Kultur im Klosterhof spielt die „Bosch Big Band in Concert “ aus Stuttgart ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereines der Volkshochschule. Beginn ist am Samstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr.

Über alle weiteren Veranstaltungen informiert ein Faltblatt, das allen Haushalten in Inzigkofen zugestellt wird und im Rathaus sowie in den Ortsverwaltungen Vilsingen und Engelswies ausliegt. Mehr dazu gibt es im Internet unter der Adresse www.bildungswerk-inzigkofen.de