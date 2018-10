Porträt Anna-Lena Kübel

Anna-Lena Kübel, Besitzerin des Puppentheaters „Kübel wie Eimer“, spielt am Sonntag um 14.30 Uhr im Bistro Freiraum in Laiz. Vorab hat die freischaffende Künstlerin mit unserer Zeitung schon einmal über ihren außergewöhnlichen Beruf gesprochen.

Puppentheater ist für die Vilsingerin Anna-Lena Kübel eine Leidenschaft. Alle fünf ihrer bislang aufgeführten Puppenstücke hat sie selbst inszeniert. „Ich mache alles selbst“, erzählt sie, „vom Erfinden meiner Märchen bis zur Aufführung“. „Märchen“ nenne sie ihre Stücke deshalb, weil darin zum Beispiel Hexen vorkommen und sowohl Tiere als auch Gegenstände sprechen dürfen, erklärt die Künstlerin. Bühnenbild und Puppen fertigt sie in aufwendiger Handarbeit an. Ab und zu besuche sie Fortbildungen für Puppenspieler, zu denen sie manchmal ganz schön weit fahren müsse. Die Ideen für die Stücke dagegen kämen ihr ganz von selbst, sagt Kübel. Und dabei sei sie quasi über Nacht Puppenspielerin geworden: Vor acht Jahren sei sie eines Morgens aufgewacht und habe die Idee gehabt, ein Puppentheater zu bauen. „Am Anfang dachte mein Mann wohl: 'Jetzt spinnt sie völlig’“, erzählt sie lachend. Sehr bald habe sich das jedoch geändert und er sei ihr erster Kritiker geworden.

Denn als Testpublikum für ihre Stücke werden ihr Mann und ihre drei gemeinsamen Kinder regelmäßig mit eingespannt. „Wenn alles fertig ist, rufe ich die Familie zusammen und dann geht es los“, erzählt Kübel. Ihr erstes Stück habe sie für ihren ersten Sohn geschrieben, der damals gerade mal ein halbes Jahr alt war, dem Puppentheater aber mittlerweile entwachsen ist. Aber er hilft seiner Mutter noch immer mit Anregungen für ihre Stücke. Nach der „Uraufführung“, die im heimischen Garten großen Anklang bei Verwandten und bekannten Familien fand, sei sie mit ihrem Stück auch auf Kindergeburtstagen aufgetreten, und so wurde ihr Puppentheater langsam bekannter. Allerdings seien ihre Auftritte, für Kindergeburtstage wohl inzwischen zu teuer, gibt Kübel zu, dafür trete sie aber inzwischen regelmäßig bei Veranstaltungen in Kindergärten auf, meint die Künstlerin. „Ich mache aber kein Kasperletheater“, erklärt sie entschlossen. Es sei ihr wichtig, dass ihre Stücke nicht nur unterhielten, sondern ihren Zuschauern eine Lehre fürs Leben geben könnten. Das gelte sowohl für die Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, als auch für deren Eltern, ergänzt Kübel. „Von den Kleinen verstehen es vielleicht noch nicht alle, aber ich glaube, dass da unterbewusst womöglich doch etwas hängen bleibt“, so Kübel.

Nach einer Babypause hat Kübel vor drei Jahren wieder angefangen, Puppentheater zu spielen. In ihrem aktuellen Stück, einer Hexengeschichte, geht es um einen Esel, der in der von seinem Besitzer, einem armen Bauern, zugedachten Rolle als Goldeselchen alles anderes als glücklich und erfolgreich ist. Aber ein kleines Tier hört den Esel jammern und beschließt, zu helfen.