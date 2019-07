„Pizza da Toni“ eröffnet in Inzigkofen

Ein weiteres gastronomisches Angebot gibt es nun in Inzigkofen: In den Räumen der ehemaligen Amalien-Apotheke in der Schulstraße 10 hat Familie Molinaro-Sangermano den Liefer- und Abholservice „Pizza da Toni“ eröffnet und bereitet Pizza, Pasta und Salate zu, die die Kunden entweder abholen können oder nach Hause geliefert bekommen.

„In unserem kleinen Familienunternehmen kochen wir hausgemacht wie zu Nonna oder Omas Zeiten“, sagt Bettina Molinaro-Sangermano. Werktags werden täglich Aktionen über die Mittagszeit sowie Familienpizza zum Sonderpreis angeboten.

Wer keinen Hunger hat, kann auch einfach auf ein Kaffee-Päuschen in der Pizza da Toni vorbei kommen und draußen wie auch drinnen gemütlich verweilen.

Genießen können die Gäste dabei Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, sowie diverse Italienische Spezialitäten wie beispielsweise „Tiramisu“, wie man ihn nur in Italien bekommt.

Wer auf der Suche nach besonderen italienischen Likören ist, die schwierig zu bekommen sind, ist in dem neuen gastronomischen Angebot in Inzigkofen auch richtig. „In unserem Likörregal ist für jeden Geschmack etwas dabei, auch für ein besonderes Geschenk. Zusätzlich bieten wir Gutscheine an und in der Wintersaison werden wir exklusive Clementinen aus Süditalien anbieten“, sagt die Inhaberin.