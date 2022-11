Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg

Unter dem Titel „Von Sigmaringen nach Santiago de Compostela“ lädt das Bildungswerk Inzigkofen am Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, zu einer Diaschau über die Pilgerwanderung von Doris Kurz auf dem Jakobsweg (Foto: Bildungswerk Inzigkofen) in den Bürgersaal des Inzigkofer Rathauses ein. Die Sigmaringerin hat den insgesamt 2600 Kilometer langen Pilgerweg in drei Etappen und an insgesamt 115 Tagen in den Jahren 2014 bis 2016 zurückgelegt. Wie sie in ihrem Vortrag betont, war es nicht nur ein Fußmarsch quer durch Europa von Deutschland über die Schweiz, Frankreich und Nordspanien an den Atlantik, sondern zugleich auch ein Weg nach innen zu sich selbst. Die Diaschau zeigt Bilder, die Doris Kurz auf ihrer Pilgerwanderung von den durchwanderten Landschaften, den begegneten Menschen und den gewonnenen Eindrücken gemacht hat, und wird untermalt mit passender Musik und erläuternden Texten. Der Eintritt zur Diaschau ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.