Pfarrer Julius Auer stirbt mit 96 Jahren

Er hat ganze Generationen in Engelswies/Langenhart und Vilsingen getauft, sie zur Kommunion geführt, verheiratet und beerdigt: Jetzt ist der ehemalige Pfarrer Julius Auer am Sonntag im Alter von 96 Jahren in seiner Heimatgemeinde Worblingen im Landkreis Konstanz gestorben.

Bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2012, den er mit seinem diamantenem Priesterjubiläum (60 Jahre) gefeiert hat, war Julius Auer insgesamt 55 Jahre Pfarrer von Engelswies/Langenhart und 36 Jahre Pfarrer von Vilsingen. Daneben war er noch einige Jahre in Gutenstein sowie in Leibertingen und Thalheim aktiv. „In dieser langen Zeit sind ihm seine Pfarrgemeinden ans Herz gewachsen und er ist ihnen bis ins hohe Alter als Seelsorger treu geblieben“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. „Er wurde geschätzt, geachtet und als Persönlichkeit respektiert.“

Auer wird Ehrenbürger der Gemeinde

Auch gegenüber der Gemeinde als politische Instanz habe es eine sehr kooperative Zusammenarbeit gegeben, was in zahlreichen gemeinsamen Projekten und Bauten, wie beispielsweise dem Verena-Saal in Engelswies oder der Pfarrscheuer in Vilsingen zum Ausdruck kam.

Außerdem sei es ihm wichtig gewesen, die Kirchen in einem guten baulichen Zustand zu halten, erläutert Gombold. So wurde Julius Auer in Anerkennung und Würdigung seiner Verdienste 1996 zum Ehrenbürger der Gemeinde Inzigkofen ernannt. In den Folgejahren wurde auch eine Straße, nämlich die Julius-Auer-Straße in Engelswies, nach ihm benannt und ihm zu Ehren eine Linde beim Engelswieser Pfarrhaus gepflanzt. Darüber hinaus erhielt er auch die große Verdienstmedaille des Landkreises Sigmaringen. „Wir werden unserem überaus geschätzten Ehrenbürger ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren“, sagt Gombold.

Illuminationen sind sehr bekannt

In seinem Privatleben hat sich Julius Auer zahlreichen Vereinen angeschlossen und sei gerne in geselligen Runden gewesen. „Ihm war es wichtig, unter den Menschen zu leben“, sagt Generalvikar Christoph Neubrand, der einige Jahre als Dekan mit Julius Auer in der Seelsorgeeinheit zusammengearbeitet hat.

Daneben war seine große Leidenschaft das Fotografieren. „Er war schon fast chronistisch tätig und hat wirklich viel und leidenschaftlich gerne fotografiert“, sagt Neubrand. Aber auch für seine Basteleien und Elektroinstallationen sei Auer bekannt gewesen. Von seinen eigenen Basteleien bis hin zum Vilsinger Kirchturm habe Auer gerne alles beleuchten wollen. „Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der jemals so viele Lichterketten gekauft hat, wie er“, sagt Generalvikar Neubrand. Für seine Illuminationen sei er sehr bekannt gewesen.

Erst vor vier Jahren sei er in sein Haus in Worblingen zurückgekehrt, erläutert Heinz Kopp, der mit Auers Nichte verheiratet ist. Er und seine Frau sowie Auers beide Schwestern hätten bis zuletzt im gleichen Ort gewohnt und waren nur 100 Meter Luftlinie von Auer entfernt. „Er hatte alle seine Verwandten in seiner Umgebung und hat hier die letzten vier Jahre seines Lebens noch genossen“, sagt Kopp, der ebenfalls großen Respekt vor der Leistung Auers hatte.