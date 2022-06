Patenkompanie leistet freiwilligen Arbeitseinsatz

Die erste Batterie des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt, die mit der Gemeinde Inzigkofen eine Patenschaft pflegt, hat auch für die Meinradskapelle auf der Eremitage die Patenschaft übernommen. Soldaten der Patenbatterie haben dort nun einen freiwilligen Arbeitseinsatz geleistet. Unter Federführung von Oberstabsfeldwebel Carsten Schmidt wurden die Grünanlagen um die Kapelle gepflegt und die Meinradskapelle selbst gereinigt. Das teilt das Bürgermeisteramt Inzigkofen mit. In einem weiteren Arbeitseinsatz sind Ausbesserungen an der Fassade der Kapelle und weitere kleinere Reparaturarbeiten geplant. Auch ist eine gemeinsame Aktion mit dem Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Inzigkofen zur Ausbesserung der Zuwegung zur Meinradskapelle angedacht. Im Bild die Soldatinnen und Soldaten des Artilleriebataillon 295 mit Oberstabsfeldwebel Schmidt (dritter von rechts) und Obmann Erich Beck vom Schwäbischen Albverein Inzigkofen (rechts). Foto: Gemeinde