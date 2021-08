Ortsvorsteher Karl-Heinz Müller im Interview

Von einer Wiese zum Ort

Engelswies gehört zu dem am frühesten erwähnten Orten hier in der Gegend, so Ortsvorsteher Müller. Erstmals erwähnt wurde der Ort 793 in einer Urkunde des Klosters St. Gallen. Der Ortsname Engelswies ist hingegen eine Ableitung aus dem Eigennamen „Ingolt“, also Wiese des Ingolt, aus dem sich Ingolswies, später Ingelschwiß und nun Engelswies entwickelte, informiert die Gemeinde Inzigkofen im Ortsporträt. Heute leben etwa 630 Menschen in Engelswies. (sz/anl)