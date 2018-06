„ob8blech“ spielt auf dem Wasen

Einmal auf dem größten Volksfest in Baden-Württemberg spielen: Für viele Musiker ist das ein Traum. Für die Band „ob8blech“, acht Musiker aus dem Kreis Sigmaringen und zwei aus dem Kreis Biberach, erfüllt sich dieser Wunsch am Sonntag. „Wir spielen von 11 bis 12.30 Uhr im Wasenwirt-Zelt vor etwa 2000 Leuten“, sagt Fabian Stroppel aus Inzigkofen. Der Auftritt hat sich über Kontakte ergeben. Den Booker, der die Bands für das Wasenwirt-Zelt organisiert, lernten die Musiker auf einem der vergangenen Auftritte kennen. „Meistens gibt es bei Auftrittsanfragen dieser Größenordnung keine lange Bedenkzeit seitens des Veranstalters. So mussten wir uns ziemlich schnell entscheiden. Allerdings fallen einem solche Entscheidungen schnell sehr leicht“, sagt Fabian Stroppel.

Kennengelernt haben sich die sieben Bläser, ein Drummer und ein Sänger durch die gemeinsame Zeit im Kreisverbandsjugendorchester Sigmaringen. Danach trennten sich die Wege, jeder folgte einer anderen musikalischen Richtung, jeder erlernte einen Hauptberuf. „Unter anderem spielten wir bei Orchestern, wie dem Heeresmusikkorps der Bundeswehr, bei klassischem Symphonieorchestern, in Bands, bei Wilfried Rösch und seinen böhmischen Freunden, bei Jörg Bollin und dem mährischen Feuer oder bei der Blaskapelle Peng“, erzählt Stroppel. Im Sommer 2014 bekam der Schlagzeuger den Auftrag, für einen Stimmungsauftritt als Vorband von „Die Dorfrocker“ eine Gruppe leidenschaftlicher Musikanten zusammenzustellen. Durch die kurzfristige Zusammenarbeit wuchs das Interesse an einem gemeinsamen Projekt. So wurde im Herbst 2014 „ob8blech“ gegründet, mit dem Ziel aus jedem Auftritt eine große Blasmusikparty zu machen. Seitdem bleiben die Anfragen nicht aus. „Wir spielen zwölf bis 15 Auftritte pro Jahr“, sagt Fabian Stroppel, Tendenz steigend. Ziel der Gruppe ist es, auch über die Region hinaus bekannt zu werden. Dafür dürfte auch der Wasen-Auftritt sorgen.

Gage gibt es für den Auftritt nicht, lediglich ein Spritgeld: „Für eine Gage ist wohl die Nachfrage williger Bands zu groß“, mutmaßt Stroppel. Doch die Motivation der Musiker ist ohnehin die Freude am Musizieren. „So etwas macht man nicht jeden Tag. Uns geht es um die Stimmung, die Gaudi. Und wir erhoffen uns natürlich Nachfolgeauftritte.“ Mit welchen Liedern die zehn Musikern am Sonntag im Bierzelt einheizen wollen? „Die Fischerin vom Bodensee“ oder „Everybody needs Somebody“ fallen Fabian Stroppel da spontan ein. „Wir spielen aber auch Adele, Oberkrainer, Rocksongs oder Helene Fischer.“

Der Band setzt sich zusammen aus den Begrifflichkeiten „Blech“ für die reine Besetzung mit Blechinstrumenten, aus der Zahl acht für acht Blechbläser und dem Begriff „obacht“, der für die süddeutsche Heimat steht, denn: „Durch die heimischen Musikvereine liegt unser Ursprung in der traditionellen Blasmusik“, sagt Stroppel. Die Musiker sind zwischen 22 und 29 Jahre alt.

Am Samstag, 7 Oktober, spielt „ob8blech“ auf dem Herbstfest des MV Vilsingen sowie am Samstag, 14. Oktober, beim Herbstfest des MV Leibertingen