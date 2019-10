„Ob8blech“ bringt Herbstfest zum Kochen

Die zehn Musiker „Ob8cht Blech“ rund um den Inzigkofer Schlagzeuger Fabian Stoppel haben am Samstag im Rahmen des Vilsinger Herbstfestes in der Keltenhalle gespielt. Sie feiern in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Der Musikverein Vilsingen lud also Jung und Alt zur gemeinsamen Tanzparty mit Stoppel und seinen Bandkollegen ein.

Obwohl die regionale Musikgruppe mittlerweile über 20 Konzerte pro Jahr spielt, ist der Spaß an den Auftritten noch lange nicht verflogen. So konnten die Zuschauer den jungen Männern nichts außer Vorfreude zu Beginn des Konzerts anmerken. Die Band hat schon einiges geschafft: Unter anderem traten sie schon als Vorband der Dorfrocker auf oder gaben ein Konzert auf dem größten Volksfest Baden-Württembergs, dem Stuttgarter Wasen.

Eine bunte Mischung aus allen Altersgruppen füllte die Keltenhalle fast bis auf den letzten Platz und ließ sich bei Maß und schwäbischen Spezialitäten kulinarisch vom Musikverein verköstigen.

Volksmusik und Schlager gehören zum Repertoire

Nach einer Ansprache von Bandorganisator Fabian Stoppel spielten seine Kollegen um Moritz Neuburger mit Stefan Kille am Tenor, die Trompeter Fabian Göggel, Jonathan Schrade, Martin Spielvogel, Dominik Merz und Tobias Fischer sowie Robin Riester an der Tuba und Lucas Class mit der Posaune. Ergänzt wurde die Gruppe der 20- bis 32-Jährigen immer wieder von Linda Herzog, die mit ihrer kräftigen Stimme jedes von ihr gesungene Lied bereicherte. Neben Klassikern der Volksmusik, wie der „Fischerin vom Bodensee“, gaben sie auch Stücke wie den Pur-Partymix zum Besten.

Über den ganzen Abend kamen immer mehr Menschen zusammen, um auf die Musik von „Ob8cht Blech“ zu tanzen und zu feiern. Ein gelungener Abend des Herbfestwochenendes, das am Sonntag mit dem Frühschoppen vom Musikverein gegen die Mittagszeit sein Ende fand.