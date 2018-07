Neuer Jugendleiter gesucht

Die Freizeitgymnastikgruppe Vilsingen sucht ab kommendem September händeringend einen neuen Übungsleiter/in für das Turnen der vier- bis sechsjährigen Kinder. Aktuell besuchen immer mindestens ein Dutzend Kinder dieses Angebot, das mittwochs von 17 bis 18.15 Uhr in der Keltenhalle stattfindet. Da die derzeitige Übungsleiterin Bettina Steidle aber nach 25 Jahren mit ihrer Übungsleitertätigkeit aufhört, muss eine neue Lösung gefunden werden.

„Es wäre sehr schade, wenn wir den Kindern dieses tolle Angebot nicht mehr machen könnten“, sagt Karin Krämer, die Abteilungsleiterin der Freizeitgymnastikgruppe, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. In den vergangenen Jahren seien immer wieder neue Gerätschaften angeschafft worden, die Ausstattung in der Keltenhalle sei „ganz toll“. In Vilsingen seien bereits alle Möglichkeiten ausgelotet und Eltern gefragt worden, ob sie die Übungsleitertätigkeit übernehmen könnten. „Doch da kam bislang nichts bei rum“, sagt sie.

Derjenige, der das Turnen für die Kindergartenkinder übernehmen möchte, stehe nicht alleine mit der Arbeit da, sondern könne auf ein eingespieltes Team an Helfern zurückgreifen, so Krämer. Aktuell seien etwa zwei 16-jährige Schüler mit von der Partie, auch Eltern seien hilfreich. Eine Aufwandsentschädigung gibt es auch. Der Besitz einer Trainerlizenz ist keine Voraussetzung.

Bettina Steidle gibt die Übungsleitertätigkeit nach einem Vierteljahrhundert auf, weil ihr aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr bleibt. Im Jahr 1993 übernahm sie zunächst die Leitung des damaligen Mädchenturnens der Freizeitgymnastikgruppe des TSV Vilsingen. „In all den Jahren durften sehr viele Jugendliche, Erwachsene und Kinder von ihrer freundlichen, ausgeglichenen Art profitieren und jede Woche ein qualifiziertes Sportprogramm in Anspruch nehmen“, schreibt die Schriftführerin der Abteilung Freizeitgymnastikgruppe, Michaela Weidner, in einer Pressemitteilung zur Verabschiedung Steidles.

Hoffnung auf Wiedereinstieg zu späterem Zeitpunkt

Steidle habe auch stets begeistert die jährlichen Fasnetstänze mit den jeweiligen Turngruppen choreografiert und einstudiert. Der Vorstand hatte sich jetzt mit einem Präsent für Steidle für deren „langjährige und zuverlässige Tätigkeit“ bedankt. „Wir hoffen natürlich, dass Bettina Steidle zu einem späteren Zeitpunkt wieder die Möglichkeit hat, ihre Kompetenzen bei der Freizeitgymnastikgruppe Vilsingen einzubringen“, heißt es weiter.

Das Kinderturnen besuchen nicht nur Kinder aus Vilsingen, sondern auch aus Engelswies und Inzigkofen. „Generell stehen unsere Gruppen aber allen Interessierten offen“, sagt Krämer. Die Freizeitgymnastikgruppe des TSV Vilsingen hat 250 Mitglieder, die in etlichen Gruppen turnen oder Gymnastik treiben.