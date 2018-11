Netto-Markt will in einem Jahr eröffnen

Dem Bauantrag für den Netto-Marken-Discounter am Ortseingang Inzigkofens haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Donnerstag einstimmig zugestimmt. Nun muss das Landratsamt die Baugenehmigung erteilen. Helmut Teuber, der Geschäftsführer und Projektkoordinator der PMG Gesellschaft für Immobilien, der Bauherr des Gebäudes, präsentierte die finalen Planungen im Detail.

Der Inzigkofer Netto-Markt wird an seiner höchsten Stelle maximal fünf Meter über das Bodenniveau ragen, weil er in das Gelände eingegraben wird. Bodentiefen Glasflächen, ein begrüntes Flachdach über dem Eingang und ein Pultdach im hinteren Bereich gestalten das äußere Erscheinungsbild. Im Außenbereich stehen 56 Parkplätze bereit. Fahrradabstellflächen, separate Fußwege zum Eingang und ein Sitzbereich, der zum Café und der Bäckerei gehört, finden sich ebenfalls dort. Im Eingangsbereich des Markts werden die Flaschenrückgabe und eine Bäckereifiliale platziert. Zusätzlich will Netto auch in Eigenregie Backwaren anbieten. Frischfleisch sowie Käse und Wust werden fertig abgepackt verkauft.

Ein Kunden-WC soll über den Bäckereibetrieb zugänglich sein. Auf dessen Bereitstellung legten mehrere Gemeinderäte sehr großes Gewicht. Der Inzigkofer Netto-Markt wird wohl Ende des Jahres 2019 seine Pforten öffnen, wenn alles Weitere problemlos abläuft. Zunächst muss noch der Flächennutzungsplan angepasst werden. Der Regionalverband und die Raumordnung hätten aber schon eine positive Stellungnahme abgegeben, sagte Bürgermeister Bernd Gombold.

Im Frühjahr 2019 könne mit der Baugenehmigung und dem ersten Spatenstich gerechnet werden. Auch auf regionale Bauunternehmer soll beim Bau zurückgegriffen werden.