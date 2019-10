Netto in Inzigkofen eröffnet am 19. November

Der neue Netto-Markt beim Baugebiet Reutäcker in Inzigkofen wird am Montag, 18. November, offiziell eingeweiht. Das teilte Bürgermeister Bernd Gombold bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mit. Ab Dienstag, 19. November, hat die Filiale in Inzigkofen für die Bevölkerung dann geöffnet. Die Räumlichkeiten der Bäckerei werden von Netto an eine K&U-Filiale vermietet. Das bestätigt die Verwaltung der K&U auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag.