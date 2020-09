„Neststürmer“: Anbau wird rechtzeitig zum neuen Kindergartenjahr fertig

Die Arbeiten zur Erweiterung des Kindergartens „Neststürmer“ in Engelswies sind rechtzeitig zum Beginn des neuen Kindergartenjahres abgeschlossen worden. Entstanden sind laut einer Pressemitteilung helle Räume mit einer verbesserten Raumstruktur.

Mit Einführung der Ganztagsbetreuung an zwei Tagen war die Schaffung eines Ruhe- und Schlafraumes für die Kinder erforderlich geworden. Bisher war dieser im kleinen Forscherzimmer untergebracht. Da das Angebot jedoch von bis zu acht Kindern angenommen wird, musste nach einer neuen Lösung gesucht werden. Ortschaftsrat und Gemeinderat entschieden sich für einen Anbau als Erweiterung. In diesem sind jetzt Küche und Essbereich untergebracht. Außerdem wurde die Wand zwischen der ehemaligen kleinen Küche und dem kleinen Forscherzimmer entfernt und so ein größerer und besser nutzbarer Raum geschaffen, der jetzt als Ruhe- und Schlafraum dient, aber außerhalb dieser Zeiten auch anderweitig genutzt werden kann. Außerdem wurde die Eingangshalle neu renoviert und weitere Verschönerungsarbeiten im Kindergartengebäude durchgeführt. Investiert wurden dafür insgesamt 125 000 Euro.