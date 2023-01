Mit rund 50 Musikerinnen und Musikern präsentieren Dirigent Alexander Bücheler und der Musikverein Vilsingen das diesjährige Jahreskonzert. Die Veranstalter kündigen eine Mischung aus klassischen Werken und Programmmusik an. Das Konzert findet am Samstag, 14. Januar, um 20.00 Uhr in der Keltenhalle in Vilsingen statt. Einlass ist ab 19 Uhr.