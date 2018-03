Musikverein bestätigt Vorstand im Amt

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Engelswies hat Egon Wohlhüter, Vorsitzender des Blasmusikverbands Sigmaringen, betont, dass „die ersten Jungmusikanten, die sich vor über zehn Jahren für die musikalische Laufbahn unter anderem mit der Ausbildung in der Blockflötengruppe engagierten, unsere Zukunft sind“. Heute sind sie aktive Musiker, die vor Jahren übernommen wurden und zum Stamm der Musikkapelle Engelswies gehören.

Uwe Hipp aus dem Vorstandsteam des Musikvereins gab einen Überblick über die Vereinsarbeit. Er hob die gute Zusammenarbeit auch mit den heimischen Vereinen hervor, was sich vorbildlich beim jährlichen Sommerfest zeige.

Der Verein hat derzeit 47 Aktive und 90 passive Mitglieder. Dirigent Alexander Bippus-Jäger ging auf die Probenarbeit ein, die im vergangenen Jahr mit 38 Probenabenden und 20 Auftritten im guten Bereich lag. Für das Kirchenkonzert in der Wallfahrtskirche am 5. Mai sei aber eine besondere Unterstützung aus den Reihen der aktiven Musiker nötig. Schriftführerin Heike Fischer erinnerte an Feste und Auftritte sowie an die kameradschaftliche Seite, die nie zu kurz kam.

Von der Nachwuchsförderung berichtete Marco Hipp, dass sich derzeit 15 junge Leute in Ausbildung befinden und die Jugendarbeit in der IVE (Inzigkofen-Vilsingen-Engelswies) mit der D1-Prüfung und Spielen in kleinen Gruppen gefördert wird. Der Vorstand mit dem Vorstandsteam Uwe Hipp und Heike Oexle, Schriftführerin Heike Fischer, Rechnungsführerin Sieglinde Futterer und Jugendleiter Marco Hipp wurde wiedergewählt.