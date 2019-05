Musikkapelle Inzigkofen veranstaltet ihr 69. Parkfest

Die Musikkapelle und der Förderverein der Musikkapelle Inzigkofen veranstaltet in diesem Jahr sein 69. Parkfest auf dem Festplatz im Park Inzigkofen. Vom Samstag, 18. Mai, bis zum Montag, 20. Mai, soll den Besuchern deshalb ein abwechslungsreiches Programm geboten werden.

Das Festzelt wird bei kühler Witterung beheizt sein, somit kann bei gutem und bei schlechtem Wetter ein ungetrübter Festbesuch garantiert werden. Die Wanderwege und der Donautalradweg führen direkt am Festplatz vorbei, weshalb auch Wanderer und Radfahrer für eine Stärkung herzlichst eingeladen sind.

Beim Menüangebot der Festküche hat sich die Musikkapelle an den Wünschen der Besucher in den Vorjahren orientiert. Die Getränke- und Speisekarte wird deshalb allen Besuchern eine vielfältige Auswahl bieten. So gibt es zum Beispiel am Samstag und am Sonntag Nachmittag selbstgemachte Kuchen und Kaffee.

Der Park faszieniert Groß und Klein immer wieder auf’s Neue und zieht deshalb Besucher aus nah und fern an. Am Samstag, 18. Mai, ab 7 Uhr findet der 14. Flohmarkt im Park, direkt neben dem Festplatz statt. Das Standgeld beträgt 5 Euro pro Längenmeter. Kinder, die ihre Sachen verkaufen wollen, sind vom Standgeld befreit. Unter den alten Bäumen werden während des Flohmarktes Speisen und Getränke angeboten. Im nahegelegenen Festzelt wird bewirtet und es besteht die Möglichkeit zu einem Mittagessen. Das Ende des Flohmarktes ist um 15 Uhr.

Einen Namen hat sich außerdem der Höhepunkt am Samstagabend gemacht. Bereits zum 14. Mal findet die Inzigkofer Blechnacht am Samstagabend ab 19.30 Uhr statt. Der Wettstreit nach Noten findet dieses Jahr zwischen den Musikkapellen Lippertsreute, Schwandorf und Offingen statt. Durch Stimmungsmusik, Showelemente und besonderen Überraschungen kämpfen die Kapellen in dem mitreißenden Wettkampf um den Sieg. Da es unter Musikkameraden jedoch keine richtigen Verlierer oder Sieger gibt, feiern, tanzen und singen Jung und Alt anschließend alle zusammen. Dieses Jahr gibt DJ Roulex im Anschluss an die Blechnacht seine fetzige Stimmungsmusik zum Besten.

Am Sonntag, 19. Mai, sind alle Festbesucher eingeladen, die Küche zu Hause kalt zu lassen und von dem begehrten Menüangebot der Zeltküche, zu dem wieder der Spanferkelbraten gehört, gebrauch zu machen. Den ganzen Sonntag über werden unsere Besucher mit Blasmusik verwöhnt. Den Auftakt macht am Sonntag die Musikkapelle Hausen im Killertal mit ihrem Frühschoppenkonzert von 11 bis 14 Uhr.

Natürlich werden auch die Jüngsten in das Fest mit einbezogen. Am Sonntagnachmittag können die Kleinsten zeigen, was sie so alles auf dem Kasten haben. Die Kinder aus der IVE-Kids würden sich freuen vor möglichst zahlreichem Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen. Anschließend schließt der Musikverein aus Laiz mit seinem Auftritt ab 16 Uhr das Fest für den Sonntag ab. Während des ganzen Tages gibt es selbst gemachte Kuchen und Kaffee.

Das Parkfest klingt mit dem Feierabendhock am Montag, 20. Mai, ab 17 Uhr aus. Dabei können die Gäste von dem Vesperangebot gebrauch machen. Ab 18.30 Uhr werden die Laizer Musikanten auf bewährte Art und Weise mit Musik und Show für Unterhaltung sorgen. Zwischendurch, gegen 19.30 Uhr, wird die Tombola-Verlosung mit tollen Preisen stattfinden. Der Erlös der Tombola ist zu Gunsten der Jugendarbeit des Musikvereins Inzigkofen.