Musikkapelle Inzigkofen lädt zum Feiern ein

Der Festplatz liegt inmitten des idyllischen Parks von Inzigkofen, in dem sich zur Frühlingszeit die Natur von ihrer besonders schönen Seite zeigt. Den Festgästen ist deshalb die Möglichkeit geboten, nebenbei im Park einen Spaziergang auf reizvollen Wanderwegen zu den Sehenswürdigkeiten zu unternehmen.

Das Parkfest beginnt am Samstag, den 14. Mai um 7 Uhr mit dem 15. Flohmarkt im Park. Die Lage unmittelbar neben dem Festplatz mit Festzelt und unter grünen Bäumen ist einmalig. Das Standgeld beträgt 6 Euro je Längenmeter. Kinder, die ihre Sachen verkaufen wollen, sind vom Standgeld befreit. Nähere Informationen können unter der Telefonnummer 07376/963642 erhalten werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Während des Flohmarktes werden Speisen und Getränke angeboten. Ende des Flohmarktes ist um 15 Uhr.

Den Höhepunkt des Parkfestes bildet der Stimmungsvolle Abend mit der Musikkapelle Laiz ab 19 Uhr und im Anschluss mit der Band ob8blech am 14. Mai ab 21.30 Uhr. Die Band ist vor allem für ihr abwechslungsreiches Programm bekannt, bei dem sie durch traditionelle und moderne Blasmusik Jung und Alt begeistert. Dies geschieht mit ausgewählter Stimmungsmusik und Show-Einlagen.

Am Sonntag, ab 11.30 Uhr, geht das Parkfest mit dem Frühschoppen weiter. Hierzu werden die Besucher von dem Musikverein Vilsingen unterhalten. Zum Menüangebot für den Mittagstisch gehört traditionell der Spanferkelbraten.

Ab 14.15 Uhr werden die Gäste durch den Musikverein Bingen unterhalten. Nebenbei werden die Gäste je nach Wunsch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Für die Unterhaltung ab 17 Uhr ist es gelungen, den Musikverein Rohrdorf zu engagieren – ein guter Grund, um weiterhin im Festzelt zu verweilen.

Ausklingen wird das Parkfest mit dem Feierabendhock am Montagabend ab 17.30 Uhr. An diesem Tag wird zu Beginn die Jugendkapelle IVE für Unterhaltung sorgen. Im Anschluss wird den Gästen traditionell ab 18.30 Uhr tolle Unterhaltung mit Musik und Show der Laizer Musikanten geboten. Die Zeltküche bietet dann auch Wurstsalat zum Vesper an. Zwischendurch erfolgt die Tombola-Verlosung mit reichlich tollen Preisen.

Informationen sind auch im Internet unter www.mk-inzigkofen.de zu finden.