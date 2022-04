Musikkapelle Inzigkofen feiert 100-jähriges Vereinsbestehen mit Jubiläumsabend nach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 2. April veranstaltete die Musikkapelle Inzigkofen nach dreimaliger Verschiebung den Jubiläumsabend zum 100-jährigen Vereinsbestehen. Die Musikkapelle Inzigkofen wurde im Jahr 1921 gegründet und hatte somit bereits 2021 ihr Jubiläum. Die Musikerinnen Manuela Gulde und Ulrike Fröhlich haben federführend ein tolles, absolut stimmiges Konzept erarbeitet.

Melissa Lutz begrüßte das Publikum und erzählte, welche Herausforderungen die Probearbeit unter Pandemiebedingungen in den vergangenen zwei Jahren mit sich brachte. Vor allem Flexibilität sei es gewesen, was die Zeit den Verein gelehrt hat. Sie lobte die starken Nerven von Dirigent Mathias Dreher, der sich bis zum Konzert Woche für Woche überraschen lassen musste, wer tatsächlich an der Probe teilnehmen konnte. Den Grußworten schlossen sich Bürgermeister Gombold sowie der Verbandsvorsitzende des Blasmusikverbandes, Egon Wohlhüter, an. Egon Wohlhüter nutzte die Gelegenheit und ehrte Manfred Henselmann für seine herausragenden Verdienste, die er in 30 Jahren als Vorsitzender des Vereins geleistet hat mit der Erich-Ganzenmüller-Medaille.

Nach den Grußworten übernahmen die beiden Moderatorinnen Sarah Mors und Indra Müller und führten auf frische Art und Weise durch das Programm, welches durch musikalische Darbietungen in Kleingruppen aufgelockert wurde. Zu hören waren ein Blechbläserensemble, die Gründerbesetzung, die Bläserklasse, ein Flötenensemble, ein Klarinettenensemble, sowie ein Saxofonensemble.

Zwischen den Stücken wurde immer wieder ein Historischer Teil eingeschoben. Zuerst fing Manuela Gulde an vorzutragen, wie alles begann und die Musikkapelle sich von dem Jahr 1877 an Schritt für Schritt zusammenfand und sich schlussendlich über die Jahre weiterentwickelte. Schließlich wurde auch die Entwicklung unseres traditionellen Parkfestes genauer dargelegt, bis es anschließend thematisch zum Kreismusikfest 1956 überging. Zu diesem Punkt erzählte Arno Bahr, aus Sicht eines Zeitzeugens, wie das Kreismusikfest durchgeführt wurde. Als krönender Abschluss berichtete die Musikkapelle von den besonderen Events über die letzten Jahre. Sei es Mini Midi Maxi, das Kindermusical Freude oder das Musical Natanja – sie alle haben große Spuren der Musikkapelle im Dorfgeschehen hinterlassen. Untermalt wurde dies durch einen Videozusammenschnitt der Events.

Wir möchten uns bei allen Freunden, Helfern und Gönnern der Musikkapelle bedanken. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht endlich wieder vor einem großen Publikum ein Konzert zu spielen.

Nun blicken wir weiter nach vorne und bereiten uns auf unsere anstehende Jahreshauptversammlung am 23. April und auf das anstehende Parkfest vom 14.-16. Mai vor. Weitere Informationen folgen in den kommenden Wochen.