Musikalisches Abendlob in der Inzigkofer Klosterkirche

Zu einem besonderen musikalischen Impuls lädt die Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen Samstag, 7. Januar, nach Inzigkofen ein. In der besonderen Atmosphäre der ehemaligen Klosterkirche mit ihrer prächtigen Krippe wird zum Ende der Weihnachtszeit noch einmal weihnachtliche Musik erklingen. Die drei Sängerinnen Amelie Chevalier (Sopran), Anne Schmitz (Sopran) und Jana Wohlhüter (Alt) werden zusammen mit dem Organisten Markus Fiederer (Foto: Seelsorgeeinheit) an die überaus reiche Musiziertradition im ehemaligen Frauenkloster erinnern. Süddeutsche barocke, aber auch moderne Vokalmusik steht auf dem Programm der vier Musiker. Im Wechsel mit geistlichen Impulsen von Gemeindereferentin Alexandra Chevalier wird auch die Gemeinde in das weihnachtliche Lob Gottes mit einstimmen können. Das Musikalische Abendlob findet ab 18 Uhr in der Inzigkofer Kirche statt.