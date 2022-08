Musikalische Lesung mit Trio „BlanscheFlur“

Wie eine launische Wasserfrau, die wegen ihrer Kinderlosigkeit von ihrem Gemahl in den Blautopf verbannt wird, in ihrem Exil lernt, von Herzen zu lachen und sich damit selbst zu heilen, inszeniert das Überlinger Frauentrio BlanscheFlur am Freitag, 2. September, in einer musikalischen Lesung im Fürstlichen Park Inzigkofen. BlanscheFlur – bestehend aus Sarah Kellogg, Claire-Marie Dreiseitl und Christine Kallenberg – stellen in ihrem Stück die bekannte Erzählung Eduard Mörikes „Die Geschichte von der Schönen Lau“ nach. Wie das Bildungswerk Inzigkofen als Veranstalter der Lesung mitteilt, wird die Geschichte in der großen Grotte unterhalb des Aussichtsfelsens „Känzele“ präsentiert. Gutes Schuhwerk und Klappstühle sollten deshalb zum Konzert in der Grotte mitgebracht werden.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, ist dies nicht der erste Besuch von BlanscheFlur im Fürstlichen Park. Das Überlinger Frauentrio war bereits im Sommer 2020 mit einem coronabedingt zweigeteilten Konzert mit mittelalterlicher Musik auf der Eremitage und im Kreuzhof des Klosters zu Gast gewesen.

Beginn der musikalischen Lesung ist um 16 Uhr, externen Besuchern empfiehlt das Bildungswerk, sich vom Parkplatz unterhalb des Sportplatzes zu Fuß über die Lindenallee zum Veranstaltungsort zu begeben. Anstelle eines Eintritts wird um Spenden gebeten.