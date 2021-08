Musikalisch-historische Wanderung am Freitag in Inzigkofen

Das Bildungswerk und der Schwäbische Albverein laden für Freitag, 6. August, zu einer musikalisch-historischen Wanderung um 18 Uhr durch den Fürstlichen Park in Inzigkofen ein. Zu Gast ist der 20-köpfige Chor der Musikerin Dorle Ferber aus dem Linzgau. Dieser singt an insgesamt acht Stationen im Park Lieder vom Mittelalter bis zur Moderne, die zu Ort und Jahreszeit passen: an der Steinwiese unterhalb des Amalienfelsens, der Hängebrücke, der Meinradskapelle, der Festwiese auf der Eremitage, der Teufelsbrücke, am Känzele, in den Grotten und in der Lindenallee.

Die musikalische Bandbreite reicht vom Bienensegen aus der mittelalterlichen Lorscher Handschrift und einem spanischen Madrigal des 16. Jahrhunderts über „Frau Nachtigall“ des frühbarocken Komponisten Johann Hermann Schein und die Kanzonette „Luci Care“ von Mozart bis zum „Fisch im Wasser“ von Nina Hagen und dem von Dorle Ferber selbst komponierten „Donaumantra“.

Die einzelnen Standorte und Sehenswürdigkeiten des ambulanten Konzerts werden jeweils von Kreisarchivar Edwin Ernst Weber vorgestellt. Treffpunkt zur Parkwanderung ist am Parkeingang unterhalb von Klosterkirche und Schloss Inzigkofen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden für den Chor sind willkommen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Römerhalle verlegt, wo für den Zutritt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz sowie ein 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) erforderlich ist.