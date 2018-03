Miss Germany zeigt Schönheit und Herz

Mit der schönsten Frau Deutschlands auf der Bühne zu stehen, ihr ganz nah zu sein und ein Autogramm mit nach Hause zu nehmen – diesen Wunsch haben sich am Wochenende viele, vor allem kleinere Fans, erfüllt. Die Gewerbe- und Dienstleistungsschau Inzigkofen wurde am Samstag unter großem Besucherandrang und außergewöhnlich hoher Medienpräsenz von der neuen Miss Germany Anahita Rehbein eröffnet.

Fast hätte man meinen können, es sei wieder Fasnet, als der Spielmannszug der Ledigengesellschaft mit Bräutlingsstange durch den Ort zog. Jedoch folgte im Schlepptau keine bunte Narrenschar, sondern eine schwarze Limousine der Edelmarke Maybach mit der amtierenden Miss Germany. Dementsprechend groß war der Auflauf an Medienvertretern und Schaulustigen vor der Römerhalle. Bürgermeister Bernd Gombold, Landrätin Stefanie Bürkle sowie der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger waren nur einige derer, die das momentan wohl berühmteste Inzigkofer „Kind“ begrüßten.

Zur offiziellen Eröffnung in der Römerhalle hatten sich bestens aufgelegte Aussteller, viele Besucher und Autogrammjäger versammelt. Bürgermeister Gombold wandte sich in seiner Eröffnungsrede zuerst an die Aussteller. „Danke, dass ihr hier seid. Ihr seid das Rückgrat unseres Gewerbestandorts.“ In seine Dankesworte band er auch das Organisationsteam, alle Helfer, die Musikkapelle sowie die Vereinsgemeinschaft mit ein. Voller Stolz hieß er Anahita Rehbein willkommen, „eine sympathische junge Frau, die jetzt den Namen Inzigkofen nach draußen trägt“.

Auch Landrätin Bürkle war die Freude über die Teilnahme und Heimatverbundenheit der Miss Germany ins Gesicht geschrieben. Landtagsabgeordneter Burger attestierte Inzigkofen unter anderem eine Attraktivität für Familien, „die dann auch Kinder, zuweilen besonders schöne Kinder, hervorbringen“.

Anahita Rehbein zeigte sich vom Empfang in ihrer Heimatgemeinde und der Herzlichkeit sehr gerührt. „Ich habe in letzter Zeit viele Auftritte gehabt, aber vor diesem Tag hier in Inzigkofen war ich besonders aufgeregt. Vielen Dank für diesen tollen Empfang, er wird mir mein Leben lang eine tolle Erinnerung bleiben.“

Anahita Rehbein gibt Einblicke in ihr neues Leben

Anahita Rehbein stellte sich im Interview ganz entspannt und sympathisch den Fragen der SZ-Redakteurin Anna-Lena Buchmaier. Dabei gab sie sehr persönliche Einblicke in ihr neues Promi-Leben preis: Es stehen jetzt Fashion-Weeks, Veranstaltungen im Europapark Rust oder das Abholen des neuen „Dienstwagens“ auf dem nicht alltäglichen Wochenplan.

Befragt zum Stress, ob dieser jetzt größer sei als vor der Miss-Wahl, bekannte die 23-Jährige offen: „Der Monat vor der Miss-Wahl mit den 22 Mitbewerberinnen hat mich echt an meine körperliche und emotionale Belastungsgrenze gebracht.“ Den jetzigen Stress empfinde sie als sehr positiv. Nur ihr Handy, das sie noch vor einigen Wochen fast nie aus der Hand gelegt hatte, ist ihr mittlerweile eher zur Last geworden, da es ständig klingelt.

Auf die Frage, ob sie bisher etwas in ihrem Leben bereue, blickte Anahita Rehbein auf ihre sportliche Karriere als Triathletin zurück und den Tag, an dem sie den Sport beendete, weil sie es nicht in den Kader geschafft hatte. „Diesen Tag bereue ich sehr, aber hätte es ihn nicht gegeben, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.“ Und zu den Kindern, die ungeduldig vor der Bühne warteten und an ihren Lippen hingen, sagte sie: „Wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, dann kämpft darum, gebt nicht gleich auf.“ Im Anschluss unterschrieb sie Autogrammkarten für die vielen Fans und machte mit ihnen Fotos. Kinder nahmen „ihre“ Miss Germany an die Hand, blickten zu ihr auf und hauchten mit voller Bewunderung: „Du bist so schön.“