Unter der Woche ist Bernd Gombold als Bürgermeister der Gemeinde Inzigkofen bekannt. Was viele nicht wissen: Der 52-Jährige schreibt auch Theaterstücke. Über 40 von ihnen hat er beim Deutschen Theaterverlag schon veröffentlicht. Eines von ihnen, „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“, spielt gerade die Ledigengesellschaft Vilsingen. Ob Gombold sich bei den Proben auch mal einmischt und wie er überhaupt zum Schreiben gekommen ist, hat er SZ-Redakteurin Mareike Keiper im Interview erzählt.

Woher kommt die Leidenschaft fürs Theater?

Ich habe früher selbst als junger Mensch Theater gespielt. Mein erster Auftritt war 1984 bei der Ledigengesellschaft Vilsingen. Als das Studium begann, konnte ich nicht mehr mitspielen. Ich saß also in Ludwigsburg und wusste genau: Heute haben sie wieder Theaterprobe und ich bin nicht dabei. Das hat mir derart wehgetan, dass ich selbst mit dem Schreiben angefangen habe. Daraus ist dann das erste Stück „s’ Loch en dr Wand“ geworden, damals noch in urschwäbisch.

Warum haben Sie im Dialekt geschrieben?

Das war in der jugendlichen Unbekümmertheit, es so niederzuschreiben, wie man schwätzt. Der Verlag sagte dann, das ist okay, aber dieser Dialekt ist nur begrenzt verständlich, weil sehr lokal. Deshalb sollte ich so schreiben, dass das Stück von Nord bis Süd lesbar ist.

Wie kam es überhaupt zur ersten Veröffentlichung?

Ich hab mein erstes Stück bei drei Verlagen eingeschickt. Bei zwei kam eine Standardantwort: kein Interesse. Vom dritten habe ich gar nichts gehört. Als ich nachgefragt habe, kam handschriftlich zurück: Bitte gedulden Sie sich, wir veröffentlichen Ihr Stück.

Wie war denn damals Ihre Reaktion und die Ihres Umfelds?

Die Zusage hat mich enorm ermutigt. Als das erste Stück im Verlag herauskam, war das zweite schon geschrieben und wurde auch genommen. Meine Mutter war nicht so begeistert. Sie sagte, ich soll die Finger weglassen von dieser brotlosen Kunst und mich lieber aufs Studium konzentrieren. Heute sagt sie, es war scho’ recht, so wie ich es gemacht habe.

In welche Richtung gehen Ihre Stücke?

Es sind alles Lustspiele und Schwänke, ganz einfache Kost ohne intellektuellen Hintergrund. Der Alltag und der Beruf sind bei vielen hart genug, da muss man am Abend nicht auch noch Kopfweh im Theater bekommen vom überlegen, sondern soll einfach einen unbeschwerten und heiteren Abend genießen.

Wie kommen Sie auf Ihre Themen?

Ich verarbeite Dinge, die dir und mir passieren können und stelle Charaktere überspitzt mit ihren Eigenheiten dar, die jeder von uns hat. Wenn die ein bisschen übertrieben rüberkommen, kann es ganz witzig werden.

Hilft als Inspiration Ihr Amt als Bürgermeister?

Alle Geschichten sind selbstverständlich frei erfunden, aber man hat natürlich manchmal Erlebnisse, die geeignet sind, in irgendeiner Form im Theaterstück ihren Niederschlag zu finden. Da inspiriert mich natürlich auch mein Amt, aber nicht nur das. Ich habe die Ideen aus dem Alltag, sammele sie über das Jahr über und schreibe sie in meinem Urlaub nieder.

Wie kann man sich das vorstellen? Ihre Familie badet im Meer und Sie sitzen am Schreibtisch und tippen?

Richtig, das funktioniert in einem typischen Badeurlaub. Meine Frau und meine Tochter schwimmen und lesen gerne, ich übrigens auch, aber ich ziehe mich dann eine Zeit lang zurück, setze mich an den Tisch und schreibe. Das geht einfach nicht im Alltag zwischen Vesper und Gemeinderatssitzung. Da reicht auch nicht ein Wochenende. Man muss einfach ein paar Tage Abstand von Beruf und Alltag haben, um gedanklich frei zu sein. Dann sprudeln die Ideen.

Kommt so die Erholung nicht zu kurz?

Das ist für mich die Erholung und der Ausgleich vom Alltag. Wenn ich ein Stück schreibe, fühle ich mich nicht erschöpft, im Gegenteil. Es ist ein richtig gutes Gefühl, wenn ich damit fertig bin.

Das klingt alles so, als würden Sie Ihr Amt als Bürgermeister und das Autoren-Dasein strikt trennen.

Ich habe, lange bevor ich Bürgermeister war, schon Theater geschrieben. Diejenigen, die mir ihre Stimme gegeben haben, wissen das. Wie bisher versuche ich einfach, in beiden Bereichen mein Bestes zu geben, dann geht beides.

Ihre Stücke gibt es mittlerweile in diversen Übersetzungen, unter anderem in niederländisch oder schweizerdeutsch.Wie kam es dazu?

Da kann ich nichts dafür. Ich schreibe so ein Ding und liefere es dann beim Verlag ab. Die Übersetzungen machen Partnerverlage oder Co-Autoren.

Wurden Sie schon mal darauf angesprochen? Ihr Name macht ja offenbar Welt.

Ich bekomme ziemlich viele Einladungen zu Theateraufführungen und schaue mir auch viele an, wenn es mir die Zeit ermöglicht. Ich war schon in Österreich, bei plattdeutschen Theatergruppen im Norden oder in der Schweiz. Der Vorteil ist, ich kenne das Stück, auch wenn ich den Dialekt nicht oder nur schwer verstehe.

Die Vilsinger Ledigen spielen gerade Ihr Stück. Haben Sie da die Finger drauf? Oder lehnen sich entspannt zurück?

Ich misch mich da gar nicht ein. Einmal war ich bei den Proben und habe die Schauspieler mit Getränken versorgt. Den einen oder anderen kleinen Tipp gebe ich schon, aber ansonsten obliegt die Verantwortung allein den Regisseuren. Das machen die schon richtig.