Meike Laplace wird Rektorin in Inzigkofen

Meike Laplace wird zum neuen Schuljahr Rektorin der Grundschule Inzigkofen. Die 44-jährige Pädagogin folgt Edgar Waibel nach, der in den Ruhestand geht. Der Leiter des Schulamts Albstadt, Gernot Schultheiß, bestätigte den Personalwechsel auf Anfrage unserer Zeitung. Für die freiwerdende Stelle war Laplace nach Angaben des Schulamts die einzige Bewerberin.

Die künftige Schulleiterin wohnt in Inzigkofen und kennt die Gemeinde deshalb aus dem Effeff. „Die Entwicklung der Schule in meiner Heimatgemeinde mitzugestalten, das reizt mich an der Aufgabe“, sagt Meike Laplace. Rektorin zu werden, sei schon länger ihr Wunsch gewesen. „Inzigkofen war ganz klar mein Plan A“, sagt sie. Einen Plan B habe sie auch im Hinterkopf gehabt, doch diesen müsse sie nun „glücklicherweise“ nicht mehr weiterverfolgen.

Meike Laplace ist derzeit Lehrerin an der Grundschule in Göggingen und gehört dort als Stellvertreterin von Rektorin Susanne Fröhlich dem Schulleitungsteam an. Nach ihrer zweiten Lehramtsprüfung am Lehrerseminar in Albstadt wechselte Laplace als Lehrerin nach Binsdorf im Zollernalbkreis. Ihre erste Schule im Landkreis Sigmaringen war die Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies, an der sie von 2002 bis 2015 unterrichtete. Zum Schuljahr 2015/16 erfolgte der Wechsel in den Krauchenwieser Ortsteil Göggingen.

Parallel zur Lehrertätigkeit bildet sie seit drei Jahren am Seminar in Albstadt Referendare aus, und zwar im Fach Deutsch, das sie studiert hat und das sie ihr Steckenpferd nennt.

Sie halte die Inzigkofer Grundschule für „gut organisiert und strukturiert“, sagt die Pädagogin. Ihr Vorgänger Edgar Waibel werde die Schule „gut geordnet“ an sie übergeben. Ihr Ziel sei, das Bestehende weiterzuführen. Dazu gehört die Medienbildung, die in Inzigkofen Pilotcharakter für alle Schulen im Landkreis hat. Die elektronische Tafel, von denen viele Grundschulen noch träumen, ist in der Schule seit 2011 für die Klassen zwei bis vier Standard. Die Projektbetreuung übernimmt bis heute eine Beraterin des Kreismedienzentrums.

Die Inzigkofer Schule besuchen rund 100 Kinder. Die Schule ist in Teilen zweizügig. Am Stammsitz Vilsingen werden drei Klassen, in der Außenstelle Inzigkofen zwei Klassen beschult. Das Kollegium umfasst acht Lehrkräfte.