Lupo ist nach Unfall ein Totalschaden

Die ortsunkundige 57 Jahre alte Fahrerin eines VW Lupo hat am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der Kirchstraße angehalten, um eine Passantin nach dem Weg zu fragen. Wie die Polizei berichtet, konnte ein mit seinem Lastwagen nachfolgender 66 Jahre alter Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW auf. Während an der Lastwagen-Front nur circa 30 Euro Sachschaden entstand, entstand am Lupo wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro.