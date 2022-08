Lesung zur Geschichte der Krankheit Alzheimer

Das Projekt „Demenz im Quartier“ bei dem die Gemeinde Inzigkofen von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg/Selbsthilfe Demenz als Modellkommune ausgewählt wurde, neigt sich im September seinem Ende zu. Laut Mitteilung wurde die Gemeinde zwei Jahre lang finanziell unterstützt, um die Bevölkerung für das Thema „Demenz“ zu sensibilisieren und Angebote für demente Menschen und deren Angehörige und Begleiter zu schaffen.

Am Dienstag Dienstag, 13. September, um 19.30 Uhr findet deshalb eine Veranstaltung im Kapitelsaal der VHS in Inzigkofen statt. Eine szenische Lesung „Aus dem Leben der Auguste D.“ mit Ulrike Hofmann und Basil Dorn aus Berlin in der Bühnenfassung von Ulrike Hofmann nach der Biografie „Alzheimer“ von Ulrike und Konrad Maurer.

Auguste D. ist mit ihren 51 Jahren sehr vergesslich. Ihr Arzt versucht der Krankheit auf die Spur zu kommen und hält seine Gespräche schriftlich fest. Sein Name ist Alois Alzheimer. 1901 beginnt die Geschichte der Krankheit, die in 100 Jahren „Karriere“ macht. Die Lesung zeichnet ein Portrait der Krankheit und gibt Einblicke in die damaligen „Irrenanstalten“ und Methoden der Hirnforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und schildert die rätselhafte Beziehung von Alois Alzheimer und Auguste D.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, es wird jedoch um eine Spende für das Demenzprojekt gebeten. Interessierte können sich Plätze bei Heidi Rzepka im BürgerTreff Inzigkofen reservieren lassen. Telefon-Nummer: 07571 / 9297 750 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per Email: rzepka@inzigkofen.de.