Lastwagen fährt Anhänger auf

In Engelswies ist am Mittwoch gegen 8.10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Lastzug und Traktor gekommen. Wie die Polizei mitteilt, musste der Traktorfahrer sein Gespann in der Hauptstraße an einer Baustelle anhalten. Der Fahrer des Lastwagens war unaufmerksam, konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen den Anhänger des landwirtschaftlichen Zuges. Es entstand Schaden in Höhe von rund 13 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

