Landwirte protestieren in Vilsingen mit Traktorkonvoi und Mahnfeuer

Mit einem gewaltigen Mahnfeuer und einem großen Traktorenkonvoi haben die lokalen Landwirte am Samstagabend auf einer Wiese bei Vilsingen auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht.

Initiator des Mahnfeuers und Sprecher der anwesenden Bauern war Kevin Schönbucher aus Vilsingen. Landtagsabgeordneter Klaus Burger (CDU) war unterstützend dabei und entzündete eigenhändig das Feuer. Zuvor hatte Burger den Demonstrierenden versichert, auf ihrer Seite zu stehen. Er betonte zum einen, dass die Basis der Landwirtschaft mehr gehört werden muss, zum anderen aber auch, dass Arten- und Bienenschutz notwendig ist. „Denn ohne die Insekten würden die Nahrungsmittelerträge deutlich zurückgehen“. Das würde niemandem nützen.

Das sah auch Kevin Schönbucher so, der im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ dafür warb, mehr miteinander als übereinander zu reden. „Ziel muss sein, Bevölkerung und Landwirte näher zusammenzubringen“, sagte er. Denn die Meinung breiter Bevölkerungsschichten, die Landwirte spritzten alles Unerwünschte tot und verseuchten das Grundwasser und den Boden, sei schlichtweg falsch. „Wer, wenn nicht wir, arbeiten eng mit der Natur zusammen. Wir würden uns ja ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir es nicht täten“, meinte er.

Ein Großteil der Bevölkerung wisse nicht, dass der Landwirt regelmäßig beispielsweise mit Bodenproben nachweisen muss, wie viel Nitrat und andere Stoffe sich in seiner Erde befindet. Auch sei die Stückzahl an Vieh von der vorhandenen bewirtschafteten Bodenfläche abhängig. Mit Blick auf einen 1000-Rinder- oder Schweinestall, wie er in jüngerer Vergangenheit immer mal wieder Thema in der Presse war, sagte er: „Für jedes gehaltene Rind oder Schwein muss eine gewisse Fläche vorhanden sein, auf die der Bauer die Gülle ausbringen darf“. Es sei genau vorgeschrieben, wie viel auf eine vorhandene Fläche ausgebracht werden dürfe.

Das Gleiche gelte für Spritzmittel, die zudem sehr teuer sind. „Schon allein deshalb sind wir selber daran interessiert, so wenig wie möglich an Pflanzenschutzmittel auszubringen“, meinte Schönbucher, „denn das geht richtig ins Geld“. Außerdem würde mit den heutigen fein justierbaren Dosiermöglichkeiten viel weniger Dünger und Spritzmittel auf die Felder ausgebracht, als das noch vor gar nicht allzu langer Zeit der Fall gewesen sei, so Schönbucher.

Mit dem Mahnfeuer, das übrigens eines von bundesweit fast 700 ist, hat sich Schönbucher der Bewegung mit dem Namen „Land schafft Verbindung“ angeschlossen, die damit auf die Existenzängste der Landwirte aufmerksam machen will. Letztendlich gehe es darum, Politik wie Gesellschaft an die gemeinsame Verantwortung für den Schutz von Klima, Umwelt und Natur zu erinnern. „Schauen Sie sich manche Gärten der Leute an“, sagte Schönbucher, „Steinwüsten, auf denen nichts wachsen darf, oder Mähroboter, die den ganzen Tag den Rasen rauf und runter fahren und dabei schonungslos alle Kleinlebewesen im Gras den Garaus machen“. Das seien Umweltsünden der Bevölkerung, die doch für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sind. „Wo haben denn da die Bienen und Insekten Platz?“ fragte der Landwirt mit spürbarem Unmut. „Alles auf die Bauern zu schieben, ist zwar einfach, aber unfair!“