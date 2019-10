Landkreis reißt Brücke über Bahnlinie bei Dietfurt ab

Der Landkreis Sigmaringen erneuert ab 27. Februar 2020 die Brücke über der Bahnlinie bei Dietfurt. Das teilte das Landratsamt der Gemeinde Inzigkofen kürzlich mit. Ab dem 27. Februar sollen vorbereitende Arbeiten erledigt werden, sodass am Wochenende vom 6. bis 9. März 2020 die Brücke abgerissen werden kann. Unmittelbar im Anschluss an den Abbruch soll die Brücke neu gebaut werden, so das Landratsamt. Die Arbeiten sollen schließlich im Dezember kommenden Jahres fertiggestellt werden. Die Kreisstraße 8209 wird während des Abbruchs und der Erneuerung für knapp ein Jahr voll gesperrt. Für Fußgänger wird ein Behelfssteg zur Querung der Bahnlinie gebaut. Mit dem Auto wird die Gemeinde Dietfurt während dieser Baumaßnahme nur noch über Vilsingen erreichbar sein, wie Bürgermeister Bernd Gombold in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Engelswies mitteilte. Foto: Christoph Wartenberg