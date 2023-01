Laienbühne Engelswies spielt „Der biologische Konkurrent“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich, nach über zwei Jahren Corona-Zwangspause, dürfen die Akteure der Laienbühne Engelswies wieder spielen. Mit dem fetzigen und witzigen Stück „Der biologische Konkurrent“ und einem sehr guten Händchen bei der Besetzung der verschiedenen Rollen, meldet sich die Laienbühne zurück. Bei der Premiere zeigten die Akteure wieder mit viel Herzblut ihr spielerisches Talent. Die Brüder Albert (Adelbert Braun) und Franz (Ingo Gitschier) stehen in starker Konkurrenz zueinander. Der verstorbene Vater hat Franz alle Sachen vermacht, die dieser gut für seine konventionelle Landwirtschaft gebrauchen kann. Sein Bruder Albert hat nur bekommen, was Franz nicht brauchen konnte. Doch der clevere Albert lässt sich nicht unterkriegen. Albert führt seinen Hof nun biologisch-dynamisch weiter. Und das mit großem Erfolg, wie der geizige Franz zu seinem Leidwesen feststellen muss. Franz kann es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, beim Verkaufsduell verloren zu haben. Die Obst- und Gemüsehändlerin Hermine Wurm (Christine Stroppel) unterstützt Franz bei seinen zwielichtigen Plänen.

Aber nicht nur die beiden Brüder liegen sich in den Haaren, auch ihre beiden resoluten Frauen Maria (Maggie Knaus) und Beate (Anja Erbe) sorgen für mächtig Wirbel auf der Bühne. Und dann sind da auch noch die Magd Gerlinde (Heike Fischer), die so gerne einen Mann an ihrer Seite hätte. Allerdings kommen ihre Versuche, sich einen zu angeln, bei der Männerwelt nicht so gut an. Dafür jedoch beim Publikum, das sich köstlich amüsierte.

Auch der schlitzohrige Knecht Josef (Gerold Braun) sorgt dafür, dass das Publikum viel zu lachen hat. Besonders als er sich als echter „Schneckenversteher“ erweist. Außerdem tauchen noch zwei Touristen auf: Tobias Mai (Hans-Peter Zuch) und seine Tochter Verena (Sina Sieger), um Urlaub zu machen. Kann Verena, Bernd (Luca Rössler) dazu bringen, sein Strickzeug zur Seite zu legen! Es folgt eine turbulente Nacht und schließlich muss sogar der Polizist (Tim Zuch) kommen, um alle Verwirrungen zu klären.

Mit ihrem lebendigen Spiel begeisterten die Akteure das Publikum, was sich durch viel Szenenapplaus zeigte. Es gelang wieder einen amüsanten Abend für die Besucher zu gestalten. Weitere Termine: 14., 20. und 21. Januar jeweils 19.30 Uhr, am 15. Januar um 16 Uhr im St. Verenasaal in Engelswies. Reservierung unter 0160/6953176 oder www.laienbuehne-engelswies.de.