Laienbühne Engelswies: Beim Proben entsteht eine Theaterfamilie

Die Vorbereitungen und Probenarbeit für das Wintertheater „Zweimal Himmel und zurück“, eine Komödie in drei Akten, sind in vollem Gange. Da werden auch mal Samstag und Sonntag geopfert, sagt die Vorsitzende Anja Erbe lachend, doch ihre Mitspieler sind gleicher Meinung.

Ihre erste Rolle, wie sich Ana Erbe erinnert, spielte sie noch bei dem damaligen „Ledigenverein“. Seit 1992 führt sie die 1988 unter Gerold Braun gegründete „Laienbühne Engelswies“ in unterbrochener Folge und ist seither aktiv dabei. „Es gehört bei mir einfach mit dazu“, sagt sie und das Theatervirus stecke auch in ihrer Familie. Seit dem Kindesalter sind ihre beiden Kinder Steffen und Jessica beim Märchenspiel im Sommer dabei – und seit ein paar Jahren auch beim Wintertheater in verschiedenen führenden Rollen auf der Bühne zu sehen. Für Steffen, der auch Fußball beim Verein FV Walbertsweiler -Rengetsweiler spielt, ist die Schauspielerei ein gewisser Ausgleich, wie er sagt. Es passt eben alles gut zusammen, da in dieser Zeit beim Fußball Rundenpause ist. Auch Jessica hat Freude am Theater und ist beim diesjährigen Stück als Darstellerin mit dabei.

Ana Erbes größter Verdienst: Das gute Miteinander

„Beim Theaterspiel muss auch das Miteinander und die Ausgewogenheit stimmen“, meint Ingo Gitschier. Dass das bei der Laienbühne Engelswies so gut funktioniere, sei ein besonderer Verdienst von Anja Erbe. Auch er ein gebürtiger Engelswieser, verheiratet und seither wohnhaft in Winterspüren, empfindet immer noch große Leidenschaft und Freude beim Theaterspielen, er ist seit 1994 dabei. Auch seiner elfjährigen Tochter Mara gefällt sein Hobby. „Wir sind eine Gemeinschaft, die ihr Herzblut für das Theaterspielen hergibt“, sagt Christine Stroppel aus Vilsingen, eine geborene Messkircherin, die bereits in früheren Jahren beim Kolping aktiv war. „Es hält jung, macht Spaß und geistig fit“, erzählt sie. Gerade in ihrem Beruf als Erzieherin ist die Schauspielerei ein Pluspunkt, denn die Kinder im Kindergarten sind von ihrem Talent begeistert. Auch sie gehört schon seit 1998 zum Team der jährlichen Darsteller.

Ein doppeltes Arrangement führt Karl-Heinz Pfeifer schon seit Jahren zum Theater im Dorf, denn nicht nur als Darsteller hält er der Truppe seit 30 Jahren die Treue, sondern auch beruflich als Schreinermeister und somit Mitgestalter des Bühnenbildes. „Theater gehört bei mir zum Lebensrhythmus“, erzählt er freiweg. Seine offene Art hilft ihm dabei, Beiträge und Vorstellungen auf die Bühne zu bringen. Es macht ihm Spaß, sich intensiv auf die Rollen hineinzuversetzen und sie darüber glaubwürdig zu verkörpern.

Früh übt sich: Zwei elfjährige Mädchen spielen die Engel

Heike Fischer ist nicht nur eine hervorragende Darstellerin beim Laientheater, sondern ist außerdem bei der Musikkapelle Engelswies noch aktiv. Seit 20 Jahren schlüpft sie in verschiedenen Rollen, mal leicht und lustig, mal argwöhnisch und kaltherzig. „Durch die Probenarbeit, die sich oft über Stunden hinzieht, sind wir zu einer Art großen Familie zusammengewachsen“, sagt sie.

Margit Knaus kommt ursprünglich aus Balingen und hat die ersten Jahre als Souffleuse bei der Laienbühne Engelswies angefangen. Seit drei Jahren ist sie nicht mehr nur hinter den Kulissen, sondern steht auch als Schauspielerin mit auf der Bühne. Ihr Antrieb ist die gute Freundschaft untereinander. In der Komödie „Zweimal Himmel und zurück“ wirken auch die beiden elfjährigen Mädchen Lena Ramsperger und Mara Gitschier als kleine Engel mit, worüber sie sich sehr freuen. „Gerettet“ werden die Laienspieler im Notfall von Souffleuse Susanne Pfeifer.