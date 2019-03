Kunden von Netcom ärgern sich noch immer

Volker Keck reicht es mit seinem Internetprovider Netcom BW. „In den Abendstunden bekomme ich nach wie vor gerade einmal ein Zehntel der mir vertraglich zugesicherten Leistung“, schimpft der Programmierer aus Inzigkofen, der auch im Homeoffice arbeitet. Statt den zugesicherten 50 Mbits pro Sekunde käme er gerade einmal auf vier bis fünf Mbits pro Sekunde. „Streamingdienste wie Amazon Video oder Netflix in HD-Qualität zu nutzen, ist für mich dadurch unmöglich. „Dafür bezahle ich doch keine fünfzig Euro im Monat“, poltert er.

Wie von der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, hatten sich bereits 2018 Kunden des Ellwanger Unternehmens Netcom BW aus Inzigkofen, Stetten, Wald, Leibertingen und Sauldorf über extrem niedrige Downloadgeschwindigkeiten beschwert. Die EnBW-Tochter führte die Probleme auf den rapiden Zuwachs an Kunden im betroffenen Gebiet zurück und versprach, die vorhandene Infrastruktur auszubauen, um den Engpass zu beheben. Bis Ende Juli 2018 wollte das Unternehmen die Situation verbessern.

„Die Leitungen sind jetzt nicht mehr das Problem“, erklärt Keck, stattdessen hake es jetzt bei den Peering Points, sozusagen eine Ebene darüber. Bei einer Auslastung von mehr als 90 Prozent an diesen Schaltpunkten, begännen diese mit einem sogenannten Retransmitt, Datenpakete würden nicht mehr nur langsamer verarbeitet, sondern gänzlich verworfen, was einen rapiden Abfall der Datengeschwindigkeit bei den Kunden bedeute. Er vergleicht die Datenleitung mit der Autobahn: Ihm sei klar, dass der Verkehr manchmal langsamer fließe, „aber es kann doch nicht sein, dass ich wirklich jeden Abend im Stau stehe“, findet Keck.

Besonders wütend macht ihn der Umgang des Unternehmens mit seinen Beschwerden. Es sei eine Frechheit, dass der Anbieter ihn als Kunden lediglich dazu aufgefordert habe, zunächst einmal in Eigenregie einen sogenannten „Speedtest“, also Geschwindigkeitsmessungen zu unterschiedlichen Tageszeiten und an unterschiedlichen Wochentagen an der Leitung durchzuführen. „Dabei müssten die Kollegen nur in ihrem Leitstand nachschauen, um mein Problem zu verifizieren. Bei dem, was ich auch von Bekannten, die ebenfall Kunden sind, höre, müssten die eigentlich eine Sonnenbrille brauchen, um nicht von den ganzen roten Lichtern geblendet zu werden“, sagt Keck. Netcom verdächtigt er, seine Beschwerde bewusst zu verschleppen. „Die wissen genau, dass sie hier in Inzigkofen eine quasi-Monopolstellung haben und ich mich durch einen Provider-Wechsel nicht verbessern kann“, sagt Keck, denn die von der Telekom angebotene Leistung sei sogar noch schlechter.

Dabei hätte das Ellwanger Unternehmen ihm im Jahr 2013 zugesichert, dass er die vertraglich vereinbarte Datenleistung vor Ort bekomme. „Hätte ich gewusst, dass das so wird, wäre ich damals doch nie nach Inzigkofen gezogen“, klagt der Programmierer. Wegen einer etwaigen Entschädigung für die ausgefallene Leistung habe sich das Unternehmen, das im Juli 2018 erklärt hatte, eine solche im Einzelfall zu prüfen, nicht mehr bei ihm gemeldet.

Das Unternehmen Netcom BW mit Sitz in Ellwangen, das eine Tochterfirma der EnBW ist, war bis Donnerstagmittag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.