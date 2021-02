Kretschmann suchte sich Inzigkofer Park als Drehort aus

Der SWR portraitiert derzeit alle Spitzenkandidaten zur Landtagswahl mit einem Filmbeitrag, der an dem Ort gedreht wird, den der jeweilige Kandidat auswählt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Fürstlichen Park Inzigkofen dafür auserkoren und traf sich kürzlich mit einem SWR-Kamerateam für die Dreharbeiten beim Amalienfels und der Hängebrücke. Gesendet werden die Beiträge mit allen Spitzenkandidaten derzeit in der Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“. Sendetermin für das Kretschmann-Portrait ist vermutlich am 18. oder 25. Februar.