Konzertlesung mit Sarah Straub im Bürgersaal

Es war ein Schock. Als Sarah Straubs Großmutter dement wurde, veränderte das auch das Leben der damals 20-jährigen Enkelin. Neben ihrer bereits gestarteten Musikkarriere begann sie ein Studium der Psychologie, promovierte über Demenzerkrankungen und klärt heute über das Thema auf, das immer drängender wird. Allein in Deutschland leben etwa 1,6 Millionen Demenzkranke. Und jeden Tag kommen rund 900 Neuerkrankte dazu, schreiben die Veranstalter. Sarah Straub liest am Donnerstag, 4. August, um 19 Uhr im Bürgersaal in Inzigkofen aus ihrem ersten Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“. Darin zeigt sie in vielen Beispielen, was es bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz wird, welche Aufgaben, aber auch Hilfsmöglichkeiten mit dieser Diagnose verbunden sind. Straub ist nicht nur promovierte Diplom-Psychologin. Nebenbei ist sie eine erfolgreiche Musikerin und veröffentlichte bis jetzt drei Alben. Beide Talente fließen in ihrer Konzertlesung zusammen. Der Eintritt ist frei – um Spenden für das Demenzprojekt wird gebeten. Telefonische Voranmeldung im BürgerTreff unter Telefon-Nummer: 07571 / 929 77 50 oder per Email an rzepka@inzigkofen.de