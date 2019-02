Kendrion macht Magnetismus mit allen Sinnen erlebbar

Bekanntlich hat der menschliche Körper keinen Sinn, um Magnetismus direkt wahrzunehmen. Trotzdem ist das Erleben von Magnetismus mit allen Sinnen ab sofort am Engelswieser Standort der Firma Kendrion möglich. Der Betrieb hat am Dienstag im Beisein von Landrätin Stefanie Bürkle und dem Inzigkofer Bürgermeister Bernd Gombold sowie zahlreichen Vertretern aus der regionalen Wirtschaft die fünfte „Fünf-Sinne-Tour“ im Kreis Sigmaringen eröffnet.

Als einer von sieben „Mitarbeiter-Guides“ führt der Engelswieser Betriebsleiter Alfons Mattes Gruppen durch die Firma. Zum Start gibt’s einen optisch eindrucksvollen Imagefilm im „Gang der Gegensätze“, dann geht es auch schon in die Produktionshalle: Inmitten des Materiallagers wartet ein Versuchstisch mit mehreren, zum Teil aus dem Physikunterricht bekannten Experimenten. „Versuchen Sie mal, den Magneten von der Platte zu lösen“, fordert Mattes den Inzigkofer Bürgermeister Gombold auf. Nichts zu machen – die Anziehungskraft der Platte ist zu stark – selbst für einen kräftigen Mann. „Das ist der Mechanismus, der bei Feuertüren zum Einsatz kommt“, erklärt Mattes, solange Strom fließt, sind die Türen fest verschlossen.

An der nächsten Station wird es mystisch: Pathetische Musik ist zu hören, als die Gruppe darauf zusteuert. Zwischen Nebelschwaden taucht ein Felsen auf, in dem ein Schwert steckt. Klarer Fall, es muss sich um das magische Schwert Excalibur aus der Artusage handeln – wer es schafft, die Klinge aus dem Felsen zu ziehen, wird König von England. Da keine britischen Adligen in der Nähe sind und die Männer in der Gruppe nacheinander an Excaliburs elektromagnetischem Zauber scheitern, versucht sich schließlich Landrätin Stefanie Bürkle nach einigem Zögern als Auserwählte. Der Königsmacher ist in diesem Fall ein junger Mitarbeiter, der mit der Fernbedienung den Mechanismus freigibt – und Bürkle zieht das Schwert unter Applaus aus dem Stein. Ob sie ihren Anspruch auf den englischen Thron tatsächlich durchsetzen möchte, lässt die Landrätin allerdings offen – die vom Hin- und Her- um den Brexit-gebeutelten Briten wären womöglich froh, sie täte es.

Noch zwei weitereStationen warten auf die Besucher: Eine zum Riechen und eine zum Fühlen: Auf der Beam-Plattform kommen auch Trekkies (Star-Trek-Fans) auf ihre Kosten. Allerdings handelt es sich dabei um eine eigenhändig steuerbare Plattform, die den darauf stehenden Körper in Schwingungen versetzt: Trifft man mit dem Gerät die Eigenfrequenz eines Körperteils, beginnt dieses zu vibrieren – ein sehr eigenartiges Gefühl. Die Ausstellung soll fortan dauerhaft und durchgehend für Besucher zur Verfügung stehen. „Wenn Sie heute anrufen, kann es sein, Sie bekommen schon morgen einen Besichtigungstermin für Ihre Gruppe“, erklärt Alexandra Noll, Teamleiterin Personal bei Kendrion. „Wir wollten eine Unternehmenstour machen, die im Gedächtnis bleibt“. An der Umsetzung der Stationen in Zusammenarbeit mit einer im Betrieb seien insgesamt rund 30 Mitarbeiter beteiligt gewesen, erklärt sie.

Aber wie viel hat das bei der Fünf-Sinne-Tour Gezeigte tatsächlich mit dem betrieblichen Alltag bei in der Engelswieser Firma zu tun? „Leider nicht viel“, muss Betriebsleiter Mattes zugeben, die Idee sei vielmehr, die Anwendungsmöglichkeiten von Magnettechnik für Besucher anschaulich zu machen, was an den fünf Stationen eindruckvoll gelingt. Weil Kendrion das Interesse potenzieller Bewerber gewinnen möchte, seien Schulklassen die Hauptzielgruppe, aber auch Ausflügler und Angehörige von Mitarbeitern seien willkommen. „Konkrete Nachwuchsprobleme haben wir als Unternehmen aber nicht“, sagt Mattes. An Ausbildungsberufen stehen am Standort in Engelswies derzeit drei Möglichkeiten zur Auswahl: Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker und Mechatroniker, Vorraussetzung ist ein Realschul- oder Hauptschulabschluss.