Katzenproblem im Griff: Kastration zeigt Wirkung

Freilebende Katzen stellen in Sigmaringen und den umliegenden Gemeinden inzwischen ein echtes Problem dar: Denn die Tiere vermehren sich rasant – die Kosten für jede ins Tierheim gebrachte herrenlose Katze jedoch muss die jeweilige Gemeinde als Fundbehörde übernehmen.

Die Gemeinde Inzigkofen hat deshalb Anfang 2018 den Zuschuss für eine Kastration der Katzen und Kater durch die Tierhalter auf 75 Euro für die Sterilisation einer Katze und auf 50 Euro für die Kastration eines Katers erhöht (die SZ berichtete). Als Bedingung für den Zuschuss sollten die Tiere zusätzlich auch mit einem Chip gekennzeichnet werden. Damit ist es auch später im Tierheim oder beim Tierarzt leichter, die Tiere einem Besitzer zuzuordnen. Diese Maßnahme sollte als Anreiz für die Bürger gesehen werden, die unkontrollierte Vermehrung der freilaufenden Katzen zu unterstützen. Gleichzeitig sollen der Gemeinde, die Kosten für die Unterbringung der Tiere im Tierheim und deren tierärztliche Behandlung langfristig erspart bleiben, wie Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold erklärt. Laut Julia Stubenbord, der Landesbeauftragten für Tierschutz, haben sich bisher in ganz Deutschland insgesamt 600 Gemeinden zur sogenannten Katzenschutzverordnung durchgerungen. Diese schreibt vor, dass alle freilaufenden Tiere entsprechend mit einem Chip oder einer Tätowierung gekennzeichnet sein müssen und den Tierhaltern eine Kastrationspflicht auferliegt. Problempunkt an der Verordnung ist jedoch, dass bei einem Verstoß mit keiner Strafe gerechnet werden muss, da diese noch nicht im Gesetz verankert ist. In Baden-Württemberg gibt es im Moment noch keine Gemeinde, die der Verordnung folgt.

In übrigen Umlandgemeinden wird Angebot kaum angenommen

In Bingen, Krauchenwies und Sigmaringendorf werden die Zuschüsse ebenfalls von der Gemeinde bezahlt, wenn die Tierhalter auf diese zugehen. Allerdings wurde das Angebot bisher bei keiner Gemeinde so gut genutzt, wie in Inzigkofen. In Krauchenwies waren es im vergangenen Jahr nur 15 Katzen, die kastriert wurden, obwohl sogar 50 Prozent der Kosten übernommen werden. Sigmaringendorf und Bingen übernehmen einen Zuschuss von 30 Euro für Katzen und 15 Euro für Kater. Im Jahr 2017 wurde in Sigmaringendorf jedoch überhaupt keine Kastration verzeichnet, im vergangenen Jahr waren es immerhin zwei Katzen in Sigmaringendorf und sechs Katzen in Bingen.

Auch wenn die genannten Gemeinden kein Problem mit freilaufenden Katzen aufzeigen, hat das Zuschussprogramm zumindest in der Gemeinde Inzigkofen zu einer Entspannung beigetragen. Wenn es im Jahr 2017 noch 480 Euro für 19 Kastrationen sowie zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 3435 Euro waren, die die Gemeinde mit Tierheim- und Tierarztkosten übernehmen musste, so waren es im Jahr 2018 noch gerade einmal 680 Euro Aufwendungen bei zwölf Kastrationen.

„Vereinzelnt gibt es natürlich nach wie vor noch sogenannte Katzen-Hotspots in unserer Gemeinde, aber die Problematik ist eindeutig entschärft worden“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. „Die Zuschussaktion wurde von den Personen gerne angenommen und auch im Zusammenhang mit der Kennzeichnung lobend beurteilt.“