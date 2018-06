Kanal in der Untertalstraße ist undicht

Der mehr als 50 Jahre alte Kanal in der Untertalstraße in Engelswies ist an mehreren Stellen undicht. Unter anderem gibt es in dem 330 Meter langen Teilstück, das das Büro Kovacic Ingenieure mittels einer aufwendigen Kamerabefahrung untersucht hat, 13 teils größere Risse, aus denen Wasser ausdringt. Alleine in den vergangenen zwei Jahren stand nach Starkregen fünfmal das Wasser in der Straße. Der Kanal muss nun saniert werden.

Ingenieur Andreas Stauß, bei Kovacic für die Kanalsanierung zuständig, erläuterte in der jüngsten Sitzung des Inzigkofer Gemeinderats zunächst das Schadensbild. Bereits vor rund 20 Jahren habe eine Kamera den Kanal in der Untertalstraße befahren. „Das Schadensbild hat sich seither vehement verschlechtert“, urteilte Stauß.

Er stellte zwei mögliche Varianten vor, um des Problems Herr zu werden. Ein möglicher Weg wäre es demnach, in den bestehenden Kanal einen Schlauch hineinzuziehen – das sogenannte Inliner-Verfahren. Auf einer Länge von 80 Metern würden zudem Wasserleitungen erneuert. Die Kosten hierfür gab Stauß mit 90000 Euro an.

Alleine die Erneuerung der Straße soll 300000 Euro kosten

Die zweite Variante, ein vollumfänglicher Neubau der Kanalisation mit einem größeren Rohr, ein Neubau aller Wasserleitungen bis hin zu jedem Grundstück, ein Neubau der Straße samt Gehweg und Beleuchtung sowie Verlegung von DSL-Leerrohren, komme die Gemeinde mit 660000 Euro zu stehen. Alleine die Erneuerung der Straße koste der Schätzung zufolge rund 300000 Euro. „Das ist schon heftig“, sagte Bürgermeister Bernd Gombold, und auch die anderen Räte runzelten die Stirn.

„Wir dürfen aber auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, sagte Gemeinderat Klaus Hipp. Natürlich sei der finanzielle Unterschied gewaltig, man bekomme aber auch wesentlich mehr für das Geld. Gombold machte deutlich, dass die erste Variante rechtlich zulässig sei, das Problem aber nicht entscheidend löse, da die Hydraulik nicht verbessert werde. Was das bedeutet, erklärte Stauß: „Bei einem Neubau würden wir den Kanal größer machen. Dadurch können wir die hydraulische Situation um das 2,5-fache verbessern, sprich: Der Kanal kann deutlich mehr Wasser aufnehmen.“

Klaus Oexle sieht Probleme im „Täle-Sammler“

Die Räte waren sich grundsätzlich einig, dass Handlungsbedarf besteht und dass ein Vollausbau die bessere Variante wäre. Vor einem entsprechenden Beschluss soll den Räten aber in der Novembersitzung des Gemeinderats die Auswertung der Befahrung für das gesamte Kanalnetz in Engelswies vorgestellt werden. Die Aufschiebung kam auch zustande, weil der Engelswieser Bürger Klaus Oexle zu bedenken gab, die Probleme in der Untertalstraße könnten auch mit hydraulischen Schwächen des Kanals im Gebiet „Täle-Sammler“ zu tun haben. Dies seien zumindest seine Beobachtungen. „Ich will das nur zu bedenken geben: Nicht, dass jetzt aufwendig und für viel Geld der Kanal in der Untertalstraße gerichtet wird, und nachher bringt es niemandem etwas“, sagte er. Stauß antwortete, er wolle die Hydraulik im Gebiet „Täle-Sammler“ genau berechnen, glaube aber nicht, dass hier mit Schwierigkeiten zu rechnen sei.

Die Gemeinde Inzigkofen muss – im Rahmen der sogenannten Eigenkontrollverordnung, einer Vorgabe des Landes Baden-Württemberg – regelmäßig ihre Abwasserkanäle inspizieren und auf ihre Dichtigkeit hin prüfen. Festgestellte Schäden werden klassifiziert und den Schadensklassen 0 bis 5 zugewiesen. Während bei 0 gar nichts zu tun ist, besteht bei 5 akuter Handlungsbedarf. Die Untertalstraße ordnete Stauß der Schadensklasse 5 zu.