Junge Organisten gestalten Gottesdienst mit

Einen Gottesdienst mit besonderer musikalischer Begleitung hat die versammelte Gemeinde am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche in Engelswies gefeiert. Zum Abschluss der dreijährigen kirchenmusikalischen Ausbildung ihrer Schülerin Karin Oexle aus Engelswies hatte Dina Trost, Organistin in Pfullendorf, vier ihrer Schüler auf diesen Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen vorbereitet.

Oexle übernahm die musikalische Gestaltung des Einzugs und spielte zum Schluss das imposante „Grand Choeur“ des französischen Komponisten Theodore Salomé. Den Gesang zum Kyrie begleitete Tim Oligmacher aus Bad Saulgau, während die anderen Schüler den Part der Vorsänger übernahmen. Adrian Müller aus Jungnau und Nick Schley aus Pfullendorf waren für die Begleitung der weiteren Gesänge zuständig.

Zur Kommunionausteilung kam noch einmal Nick Schley mit „Community“ von Michael Schütz zum Einsatz.

Mit viel Fleiß und Engagement geübt

Dina Trost informierte zu Beginn des Gottesdienstes über die wichtige Bedeutung der Kirchenmusik sowie die Ausbildungsmöglichkeiten über das Bezirkskantorat. Sie wünschte Karin Oexle, auch im Namen von Bezirkskantor Bruno Hamm, weiterhin viel Freude beim Orgelspiel in ihrer Gemeinde. Sie habe in den vergangenen drei Jahren mit viel Fleiß und Engagement die Grundlagen des Orgelspiels erlernt und werde ihrer Gemeinde in Zukunft als Organistin zur Verfügung stehen.