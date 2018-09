Rund 300 Preisträger bundesweiter Schüler- und Jugendwettbewerbe reisen auf Einladung von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek vom 22. bis 24. September zum sogenannten Tag der Talente nach Berlin. Mit dabei: Julia Wetzel aus Inzigkofen. Das 16-Jährige Blockflöten-Talent wurde beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet.

Mit der dreitägigen Veranstaltung würdigt das Bundesministerium für Bildung und Forschung jährlich seit 2006 die außergewöhnlichen Leistungen der Teilnehmer und macht auf die vielfältigen Begabungen junger Menschen aufmerksam. Das teilt der Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Das Motto in diesem Jahr: „Neue Aufbrüche brauchen…Dich!“

Julia Wetzel ist 16 Jahre alt und seit zwei Jahren im Fach Blockflöte Jungstudentin an der Musikhochschule Trossingen. „Meine Lehrerin wohnt in Amsterdam“, sagt sie. Wenn sie nach Trossingen komme, um ihre Studenten zu unterrichten, nehme sie eine Stunde Autofahrt dorthin gerne in Kauf. „Ihr Unterricht ist nämlich so gut und so inspirierend, dass ich danach jedes Mal absolut glücklich und erfüllt bin.“ Dieses Jahr nahm Julia Wetzel am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und wurde auf Regional-, Landes- und Bundesebene mit einem ersten Preis ausgezeichnet, beim Regional- und beim Landeswettbewerb sogar mit der Höchstpunktzahl.

Neben Blockflöte spielt die 16-Jährige auch noch Klavier und seit einem Jahr noch Viola da gamba, „ein seltenes Streichinstrument, das ich vor zwei Jahren bei einem Konzert hörte“, berichtet Julia Wetzel. „Sofort war ich von diesem einzigartigen Klang fasziniert und wusste, dass ich das auch lernen wollte.“ Seit einigen Jahren komponiert Julia Wetzel obendrein auch. „Ich bin sehr stolz darauf, dass meine Komposition ,Die Geschichte von einem Besuch beim Zahnarzt’ noch dieses Jahr verlegt wird.“ Als Bundespreisträgerin von „Jugend musiziert“ hat sie sich um die Teilnahme am Tag der Talente beworben und ist „überglücklich, unter diesen vielen ausgewählt worden zu sein“.

Das erste große Zusammentreffen aller Preisträger findet am Samstagabend statt. Bei einer Willkommensveranstaltung mit Beiträgen aus den 25 vertretenen Wettbewerben haben die Talente die Gelegenheit, mehr über die Disziplinen ihrer Mitstreiter zu erfahren. Am zweiten Tag können sie dann an neun interdisziplinären Workshops teilnehmen. Am Montag empfängt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek schließlich alle Teilnehmer zu einer Abschlussveranstaltung im Ministerium.