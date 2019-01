Jugendbeteiligung in Inzigkofen wird fortgeführt

Rund achtzig Verantwortliche der über sechzig Vereine, Abteilungen und Institutionen in der Gesamtgemeinde Inzigkofen haben sich jüngst im Pfarrsaal St. Verena des Engelswieser Gemeindehauses getroffen, um die Termine für den Veranstaltungskalender der Gemeinde Inzigkofen 2019 abzusprechen. Als besondere Gäste waren Roland Schönbucher und Christine Brückner vom Forum „Jugend und Soziales“ vor Ort und referierten vor den Versammelten zum Thema „Jugendbeteiligung und Vereine – Chance oder Stolperstein?“.

Dabei berichteten sie anhand verschiedener Beispiele von ihren positiven Erfahrungen mit den Jugendlichen in Vilsingen und Engelswies. Die Projekte werden auch künftig fortgeführt, die Gemeinde hat ihre Unterstützung bereits zugesichert. Bürgermeister Bernd Gombold lobte die Kinder und Jugendlichen, die sich aktiv für ihre Vorstellungen und Ideen einsetzen. Diese positiven Rückmeldungen wurden von den Anwesenden mit Beifall aufgenommen. Für die Bewirtung der Anwesenden sorgte die Engelswieser Ledigengesellschaft mit einem schmackhaften Vesper und Getränken, welche die Gemeinde gespendet hatte. Nach den zahlreichen Hauptversammlungen zu Jahresbeginn steht der Februar steht ganz im Zeichen der Fasnacht: Am Sonntag, 24. Februar, startet die Vilsinger Ledigengesellschaft in der Keltenhalle mit dem närrischen Theaterspiel. Höhepunkt der Fasnacht in Inzigkofen ist das traditionelle Bräuteln am Montag, 4. März, mit dem Bräutlingsball am Abend in der Römerhalle. Mit dem Abbrennen des Funkens am Engelswieser Talsberg durch die Feuerwehr am Sonntagabend, 10. März, endet die Fasnachts- und Winterzeit. Die Hängebrücke im fürstlichen Park in Inzigkofen wird am Freitag, 15. März, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann eröffnet.

Den Reigen der mehrtägigen Feste bis zur Sommerpause eröffnet die Musikkapelle Inzigkofen vom 18. bis 20. Mai mit dem Parkfest mit Flohmarkt und Blechnacht. In Vilsingen wird am 1. und 2. Juni das Dorf- und Backhausfest gefeiert. Die Laienbühne Engelswies beginnt am Samstag, 6. Juli, hinter der Schule mit dem Spiel eines Märchens. Am 21. Und 22. Juli ist in Vilsingen das Sommerfest des Musikvereins und die Engelswieser Musikkapelle feiert vom 27. bis 29. Juli ihr Sommerfest auf dem Festplatz bei der Schule.

Bürgermeister Gombold sprach allen ehrenamtlich Tätigen Dank, Lob und Anerkennung aus. „Mit ihrer Tätigkeit sorgen sie für eine liebenswerte und lebendige Gemeinschaft in Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies, sowie für ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Angebot für Jung und Alt“, sagte er.