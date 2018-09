Inzigkoferin gewinnt Preis beim Musikwettbewerb

Beim Wettbewerbsfestival „Wespe“ für junge Musiker in Lübeck hat die Inzigkoferin Julia Wetzel in der Kategorie „Eigenes Werk“ den Sonderpreis der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten erhalten. Wetzel, die Blockflöte spielt, trat in Lübeck beim Abschlusskonzert auf – zusammen mit 48 anderen ausgezeichneten Nachwuchsmusikern.

Über zwei Wettbewerbstage hatten sich in der Musikhochschule Lübeck rund 100 Bundespreisträger „Jugend musiziert“ aus dem gesamten Bundesgebiet mit ihren Musikbeiträgen beim Wettbewerbsfestival um attraktive Geldpreise im Gesamtwert von rund 20 000 Euro beworben. Wer die Einladung zu „Wespe“ erhalten hatte, war bereits im vorangehenden Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit einem Bundespreis ausgezeichnet worden.

Das Wettbewerbsfestival „Wespe“ ermutigt die Teilnehmer seit elf Jahren zur Auseinandersetzung mit Unbekanntem und zum Wagnis des Neuen. „Wespe steht für die Suche nach der Musik der Zukunft, sie ist das Kreativzentrum von ,Jugend musiziert´“, so Ulrich Rademacher, Vorsitzender von „Jugend musiziert“. In der Kategorie „Eigenes Werk“ wurden vier von insgesamt neun Beiträgen ausgezeichnet. Außerdem wurden Preise in sechs weiter Kategorien vergeben. Die Sonderpreise der Stifter, die zwischen 1500 Euro und 3000 Euro liegen, sorgen für die besondere Attraktivität des Wettbewerbsfestivals.