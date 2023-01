Inzigkofer Vereine legen Termine fest

Zu Beginn gab es für die Vereinsvertreter aus Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies ein schmackhaftes Vesper als kleines Dankeschön für ehrenamtliche Tätigkeit. Dazu Worte der Anerkennung, des Dankes und Lobes von Bürgermeister Bernd Gombold. Im Bürgersaal des Rathauses Inzigkofen fand das schon traditionelle Treffen aller Vereinsvertreter aus der Gesamtgemeinde zu Beginn des neuen Jahres statt. Die Inzigkofer Vereinsgemeinschaft hatte den Service übernommen. Beifall gab es am Ende für Küchenchef Rolf Wößner und sein Helferteam sowie allen fleißigen Bedienungen.

Am Dienstag, 24. Januar, lädt die DRK-Bereitschaft Inzigkofen zu einem Blutspendetermin in die Römerhalle nach Inzigkofen ein, Beginn ist um 14.30 Uhr. Im Februar steht die Fastnacht im Mittelpunkt. So beginnen die Ledigen in Vilsingen am Sonntag, 12. Februar, mit dem Theaterspiel in der Keltenhalle. Bürgerball und Kinderfasnet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar. In Inzigkofen ist das traditionelle Bräuteln mit Kinderball und Bräutlingsball am Montag, 20. Februar.

Einige Hauptversammlungen sind im März und der Schützenverein Vilsingen beginnt am Freitag, 3. März, das Vereins- und Gruppenschießen. Die Volkshochschule im alten Kloster feiert am Samstag, 18. März, ihren 75. Geburtstag, hierzu hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Kommen zugesagt. Die Gemeinde lädt am Sonntag, 2. April, die „reifere Generation“ zum Seniorennachmittag in die Römerhalle Inzigkofen ein.

Die größeren Feste sind nach coronabedingter Pause wieder in Inzigkofen das Parkfest der Musikkapelle vom 6. bis 8. Mai, in Vilsingen das Dorf- und Backhausfest am 10. und 11. Juni und in Engelswies das Sommerfest der Musikkapelle vom 29. bis 31. Juli. Nach der Sommerpause lädt die Gemeinde am Mittwoch, 13. September, zum Seniorenausflug ein.

Zum Abschluss erfreute der Rückblick auf das Jahr 2022 in einer Bildershow die Besucher. Dabei wurde deutlich, dass viele ehrenamtliche Tätigkeit in allen Gemeindeteilen das Wohnen für die Menschen in Inzigkofen lebens- und liebenswert macht.