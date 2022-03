Die Hängebrücke über die Donau im Fürstlichen Park in Inzigkofen ist vom Montag, 28. März, bis Freitag, 1. April aufgrund von Wartungsarbeiten gesperrt. Das teilt Bürgermeister Bernd Gombold in einer Pressemeldung mit. Die Brücke ist in diesem Zeitraum für Fußgänger nicht begehbar. Die Gemeinde Inzigkofen bittet um Beachtung und Verständnis.