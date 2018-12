Inzigkofen verschuldet sich mit erstem doppischen Haushaltsplan hoch

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Inzigkofen haben Bürgermeister Bernd Gombold und Kämmerer Gerd Balle die Haushaltsplanungen für 2019 vorgestellt. Hohe Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde haben zur Folge, dass der Kassenstand sinken wird, Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 4,5 Millionen Euro in der Spitze fallen an.

„Viel anzupackende und zu erledigende Arbeit, die entsprechende Geldmittel einfordert“, bedeutet der Haushaltsplan 2019 in ungewohnter, doppischer Form. für die Gemeinde, wie Bürgermeister Bernd Gombold es ausdrückte. Besonders der Erwerb und die Erschließung der 40 Bauplätze im Baugebiet „Reutäcker“ fordern die Gemeinde finanziell heraus. Mit 4,5 Millionen Euro muss die Gemeinde allein dafür in finanzielle Vorleistung gehen. Da der Rückfluss dieser Gelder nach den Bauplatzverkäufen zügig erwartet wird, entschied der Gemeinderat, diese Finanzierung außerhalb des Haushalts vorzunehmen. „Diesen Schulden steht Bauland als realer Wert gegenüber und Bauland ist rar und wertvoll“, sagte Bürgermeister Bernd Gombold. Mit weiteren, bereitzustellenden Grundstücken in den anderen Ortsteilen, wird Inzigkofen dann fast 100 Bauplätze vorhalten können.

Entscheidungen über weitere Investitionen sind bei der Inzigkofer Wasserversorgung fällig. Über eine Sanierung oder einen Neubau des Hochbehälters, sowie über eine externe Wasserversorgung für den Notfall ist zu beraten. Auch die Abwasserentsorgung wird Finanzen einklagen: Die Kanalbefahrungen sind nun in allen Ortsteilen erfolgt und ein notwendiges Maßnahmenpaket muss beschlossen werden. Weitere Maßnahmen sind auch über der Erde notwendig: Ein Fußweg von der Inzigkofer Ortsmitte bis zum Nettomarkt soll gebaut werden, während jährlich 30 000 Euro für den Planungsprozess einer Ost-West-Straßenverbindung im Landkreis aufgebracht werden, den die Gemeinde zusammen mit der regionalen Bürgerinitiative begleiten will.

Weitere Geldmittel verschlingt der weitere Ausbau der bereits bestehenden 150 Betreuungsplätze für Kinder, sowie Maßnahmen der Konzeption „Leben und Wohnen im Alter in Inzigkofen“. Für die Jugend wird das ehemalige Pfarrhaus in Vilsingen umgebaut, der 14er-Rat soll weiter fachlich begleitet werden und der Ausbildungsverbund IVE wird auch wieder gefördert. Sparen möchte die Verwaltung zukünftig am Papier. Deshalb sollen nach der Kommunalwahl Tablets für die Gemeinderäte sowie die entsprechende EDV dafür angeschafft werden.

Alle Steuersätze der Gemeinde können beibehalten werden, während Gerald Balle mit einem steigenden Einkommenssteueranteil und höheren Schlüsselzuweisungen rechnet. Angesichts der vielen notwendigen Investitionen wird die Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 30 Euro voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahres auf 1317 Euro ansteigen.