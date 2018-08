Inzigkofen trauert um Mia Scherer

Wenige Wochen vor ihrem 92. Geburtstag ist Mia Scherer nach einem erfüllten Leben in Bad Krotzingen-Hausen verstorben. Hier verbrachte sie seit 2006 bis zu ihrer schweren Erkrankung bei ihrer Tochter, einen glücklichen und zufriedenen Lebensabend. Ihre letzte Ruhestätte fand sie im Familiengrab auf dem Inzigkofer Friedhof.

Angehörige und frühere Freunde, Bekannte und Mitglieder des Sportvereines Inzigkofen nahmen in der Aussegnungshalle Abschied und gedachten mit Dankbarkeit der Verstorbenen, die seit 1955 in Inzigkofen lebte und mit vielfältigen Aktivitäten und ihrer Persönlichkeit, fest in der Gemeinde verwurzelt war. Daran erinnerte Vikar Holger Cerff bei der Schilderung ihres Lebensweges, von der Geburt 1926 in Gerschweiler bei Saarbrücken als Zweitälteste von elf Geschwistern bis zu ihrem Abschied aus der Gemeinde. „Schon früh musste sie viel arbeiten und diese fürsorgliche und sorgende Hilfe galt nach ihrer Hochzeit 1956 mit Hans Scherer ihren beiden Kindern, aber auch ihr Leben lang den Mitmenschen“, so der Vikar. Im Weidenweg bauten sie ihr Eigenheim doch der plötzliche Tod ihres Mannes Hans 2001 war ein großer Einschnitt.

Goldene Ehrennadel erhalten

Für den Sportverein Inzigkofen würdigte Gerhard Klein ihr Wirken und Engagement und erinnerte an ihre Verdienste. Mit einigen Frauen gründete sie im damaligen Gasthaus „Rössle“ im November 1968 die Frauenturngruppe und wurde zu deren Leiterin gewählt. 20 Jahre lang bis 1988 stand sie an der Spitze der Turnabteilung, die bis heute im Sportverein für Jung und Alt ein großes, vielfältiges Sportangebot bietet. Zu Beginn fanden die Übungsstunden im kleinen Gymnastikraum der Grundschule statt.

So kam rasch der Wunsch auf eine Mehrzweckhalle zu bauen. Die Frauenturngruppe sammelte schon zu Weihnachten 1969 erste Gelder für einen Bau und unterstützte überaus aktiv die vielfältigen Aktionen des Fördervereines bis zur Einweihung der Halle im Januar 1975. Neben den Turnabenden organisierte sie regelmäßige Wanderungen, gesellige Treffen und Ausflüge und Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Deutsche Turnerbund zeichnete Mia Scherer mit der Ehrennadel aus, der Sportverein ernannte sie zum Ehrenmitglied und sie erhielt die goldene Ehrennadel.

Großer Dank

Gerhard Klein erinnerte mit Dankbarkeit an eine weitere herausragende Leistung von Mia Scherer. Fast 25 Jahre lang war sie bei den jährlichen Skifreizeiten in Bizau im Bregenzerwald mit oft mehr als einhundert Teilnehmern Küchenchefin. Sie sorgte zusammen mit Heidi Scherer und Elfriede Löffler für das leibliche Wohl der vielen Kinder und Jugendlichen, die Skifahren im Gebirge erlernten. „Wir sind Mia für alle ihre Leistungen zu großem Dank verpflichtet“, sagte Gerhard Klein und mit einem Kranzgebinde in den Vereinsfarben nahm er für den Sportverein Abschied vom Ehrenmitglied Mia Scherer.