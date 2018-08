Inzigkofen hat am Mittwoch kein Trinkwasser

Am morgigen Mittwoch werden Bauarbeiten an der Füll- und Fallleitung der Trinkwasserhochbehälter in Inzigkofen durchgeführt. Dadurch steht ab etwa 7 Uhr bis zirka 18 Uhr in Inzigkofen kein Trinkwasser zur Verfügung.

Die Einwohner werden gebeten, sich frühzeitig darauf einzustellen und sich im Bedarfsfall vorher einen kleinen Wasservorrat, zum Beispiel zum Kochen, Hände waschen oder zum Toilettenspülen, anzulegen. Die Gemeindeverwaltung appelliert auch an die Bürger, in diesem Zeitraum keine Spülmaschinen oder Waschmaschinen in Betrieb zu nehmen.

Hauptabsperreinrichtung schließen

Jedem Hauseigentümer wird empfohlen, in diesem Zeitraum die Wasser-Hauptabsperreinrichtung vor dem Wasserzähler zu schließen und anschließend kein Wasser mehr zu entnehmen. „Bitte informieren Sie auch Nachbarn oder Bekannte, von denen Sie wissen, dass sie weder Amtsblatt noch Zeitung abonniert haben“, empfiehlt die Gemeinde.

Die Gemeinde informiert im Internet auf ihrer Homepage, auf der Startseite unter www.inzigkofen.de, sobald wieder Trinkwasser zur Verfügung steht. Wer kein Internet hat, kann dies auch daran erkennen, dass der Fahnenmast vor dem Rathaus mit der Gemeindefahne beflaggt wird, sobald wieder Wasser zur Verfügung steht. Bei unerwarteten Problemen könnte die Unterbrechung der Wasserversorgung auch etwas länger dauern.