Inzigkofen erhebt Reservierungs-Gebühren

Bislang wurden von den 40 Bauplätzen im Neubaugebiet Reutäcker in Inzigkofen 14 Bauplätzen verkauft. Von diesen 14 liegen vier Bauplätze auf den sogenannten Dolinen-Verdachtsflächen. Für diese Verdachtsflächen, von denen insgesamt 19 Bauplätze betroffen sind, wurden im Auftrag der Gemeinde durch die Firma Baugrund Süd Rasteruntersuchungen mittels Rammsondierungen durchgeführt und in geotechnischen Kurzberichten dokumentiert.

Für fünf weitere Plätze liegen verbindliche Reservierungen vor, bei denen bereits Notartermine vereinbart wurden. Auch hier liegt ein Grundstück auf einer Verdachtsfläche. Darüber hinaus gibt es noch drei weitere Bewerber um einen Bauplatz, die sich aber noch nicht für einen Kauf entschieden haben.

„Angesichts der anfänglichen negativen öffentlichen Stimmung wegen des Auftretens der Dolinen, ist das ein überaus positives Ergebnis in dieser kurzen Zeit“, so Bürgermeister Bernd Gombold. Die ersten Bauplätze waren im April 2018 durch den Gemeinderat vergeben worden. „Ich bin froh, dass das Dolinen-Vorkommen festgestellt wurde bevor einzelne Bauplätze verkauft wurden“, so Gombold weiter.

„Die Gemeinde hat den Bauplatzinteressenten daraufhin größtmögliche Flexibilität angeboten, sich entweder für einen anderen Bauplatz zu entscheiden, sofern noch möglich, oder vom Kaufinteresse zurückzutreten.“

Einige Interessenten treten vom Kauf zurück

In einem Fall traten die Interessenten ganz vom Kauf zurück, nachdem sich der reservierte Bauplatz als Dolinen-Verdachtsfläche herausgestellt hatte. In einem zweiten Fall traten Interessenten von ihrem Vorkaufsrecht zurück, um einem anderen Interessenten, der sich unwissend einen von Dolinen betroffenen Bauplatz ausgesucht hatte, den Bauplatz zu überlassen. Bisher verzichtete die Gemeinde aufgrund des Auftretens von Dolinen und der damit verbundenen Unsicherheit der Kaufinteressenten auf das Erheben von Reservierungsgebühren. Durch die elektromagnetischen Untersuchungen und die rasterförmige Rammsondierung in den Verdachtsflächen konnte die Gemeinde mittlerweile für künftige Bauplatzerwerber Klarheit über die Beschaffenheit des Baugrundes schaffen. Die Ergebnisse für jeden einzelnen Bauplatz stellt die Gemeinde den jeweiligen Interessenten kostenlos zur Verfügung. Aus diesem Grund und der weiterhin anhaltenden Nachfrage nach Bauplätzen beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung, dass die Regelung ab Juli in Kraft treten kann.

Demnach müssen Bauplatzinteressenten, die ihre Plätze bisher kostenlos reservieren konnten, ab Juli monatlich 250 Euro Reservierungsgebühr bezahlen. Wird der Bauplatz gekauft, wird diese Gebühr mit dem Bauplatzpreis verrechnet. Wird er jedoch nicht gekauft, wird dieser Betrag nicht zurückerstattet. Mittlerweile stehen die ersten zwei Rohbauten. „Durch meinen Bauträger wurde mir vorgeschrieben, ebenfalls Bohrungen zur Feststellung der Tragfähigkeit des Untergrundes durchzuführen“, meint Stefan Meschenmoser aus Laiz. Er hatte ein Grundstück als nicht ausgewiesene Verdachtsfläche gekauft.

„Dolinen wurden bei mir nicht gefunden. Ich musste lediglich einen 60 Zentimeter tiefen Bodenaustausch vornehmen, da der Boden hier sehr lehmig ist.“ Bastian Stoppel aus Engelswies hat ein Grundstück erworben, das als Verdachtsfläche ausgewiesen ist. „Auch ich musste ein unabhängiges Bodengutachten machen lassen, da ich ohne Keller baue. Bei mir reicht es aus, auf einer Tiefe von 50 bis 80 Zentimetern einen Bodenaustausch mit verfestigtem Kies vorzunehmen, da die Ausprägung der Dolinen bei mir eher gering ist.“

Im Baugebiet Reutäcker kommen Dolinen in ganz unterschiedlicher Ausprägung vor. Von unproblematischer geringer Ausprägung bis zu mehreren Metern Tiefe. Im Ergebnis seien alle Bauplätze bebaubar.

Allerdings müssen in unterschiedlicher Weise Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden, bei denen je nach Tiefe erhebliche Mehrkosten auf die Bauherren zukommen werden. Je nach Tiefe des tragenden Grundes kann dies entweder durch Bodenaustausch, durch Fundamentierung oder durch Brunnengründung erfolgen. Im letzteren Fall können da schon mal 30 000 bis 40 000 Euro zusätzliche Kosten zusammenkommen.

Dies sei nur bei wenigen Grundstücken der Fall. Da derzeit von den 19 Grundstücken, die als Dolinen-Verdachtsflächen ausgewiesen sind, erst vier verkauft und eins verbindlich reserviert wurden, bleibt abzuwarten, wie sich das Interesse entwickelt. Es sei noch nicht klar, ob sich in absehbarer Zeit auch Käufer für Grundstücke finden lassen, die bereit sind, diese Mehrkosten bei einem derzeit festgelegten einheitlichen Quadratmeterpreis von 110 Euro zu tragen.