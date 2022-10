Inzigkofen bleibt dran am Thema „Demenz“

Die Zeit des Modellprojekts geht zu Ende: Kürzlich reiste eine Abordnung aus Inzigkofen schwer bepackt nach Stuttgart zum Demenz-im-Quartiertag. Zwei Jahre lang war die Gemeinde Inzigkofen als Modellkommune für das Projekt „Demenz im Quartier“ tätig.

Das Projekt ist Teil der Landesstrategie „Quartier 2030 - Gemeinsam. Gestalten." und wurde finanziert aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. In Stuttgart konnten sich viele Interessierte aus ganz Baden-Württemberg darüber informieren, was in der Gemeinde Inzigkofen alles geleistet wurde. Viele Aktionen, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Gottesdienst, Theateraufführungen, Kabarett, Konzertlesung, Tanznachmittag wurden durchgeführt, um für das Thema Demenz zu sensibilisieren. Durch Demenzpartnerschulung, Angehörigentreffen und -gespräche wurde erreicht, dass mehr über Demenz gesprochen wird, dass es kein absolutes Tabuthema mehr ist.

An einer Präsentationswand zeigten die Inzigkofer Bilder ihrer zahlreichen Aktivitäten. Auf einem Tisch wurde der Weg den Inzigkofen in den vergangenen zwei Jahren im Bereich Demenz gegangen ist, bildhaft als eine Demenz im Quartier- Wanderung im ländlichen Raum dargestellt.

Als kleinste und ländlichste Modellkommune brauchte sich Inzigkofen aber nicht hinter den Ergebnissen der großen Quartiere verstecken, voller Stolz wurden die zahlreichen Tätigkeiten und Erfolge präsentiert. Heidi Rzepka, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Inzigkofen und Projektleiterin wurde bei der Veranstaltung durch Elke Fritz, Mitglied des Beirats des BürgerTreffs und Expertin im Bereich Demenz, begleitet und unterstützt.

Rzepka teilte mit, dass das Projekt allgemein sehr gut aufgenommen wurde. „Wir bekamen viele Rückmeldungen, wie tolles sei, dass sich eine Kommune dieses Themas annimmt. Die Wichtigkeit der Sensibilisierung für Demenz wurde erkannt. Wir merken allerdings, dass es auf dem Land doch noch Zeit braucht, bis das Thema in allen Köpfen ankommt, dass kleine Erfolge mit kleinen Schritten auch zum Ziel führen.“

Aber auch die Stolpersteine wurden nicht verschwiegen: „Nicht einfach war, wenn manchmal sehr wenige Personen zu einer Veranstaltung kamen, dass wir dann trotzdem nicht den Mut verloren haben, diesen Weg weiterzugehen, verschiedene Veranstaltungsformate wählten und uns gegenseitig aufmunterten. Der Bürgermeister, der Gemeinderat und vor allem der Beirat des BürgerTreffs waren während des ganzen Projektes meine Hauptstützen. Wir konnten aber auch die Kirchen, Vereine, Einzelpersonen und weitere zur Kooperation gewinnen. Manchmal war ich allerdings auch eine Einzelkämpferin, Ideensuchende, die einfach dann neue Wege ausprobierte.“, sagte Rzepka.

Für die Zukunft plane die Gemeinde, weiterhin Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz durchzuführen. Niederschwellige Angebote für Menschen mit Demenz sollen weiter ausgebaut werden, als großes nächstes Ziel, welches sie unmittelbar angreifen möchten, stehe die Schaffung einer Betreuungsgruppe auf dem Plan. „Wir werden weiter an der Vernetzung mit anderen Vereinen, Sozialstationen und Nachbarschaftshilfen arbeiten und versuchen das Konkurrenzdenken, was sich hier und da einschleicht, abzubauen. Wir haben den Weg vorbereitet und die Strecke etwas geebnet, einen tollen Rucksack mit wertvollen Materialien und Wegzehrung von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt bekommen mit dem wir gut ausgestattet und voller Schwung weitergehen können“, so die Seniorenbeauftragte .