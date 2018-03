Ins Haus der Vereine ziehen Kinder ein

In der Gemeinde Inzigkofen sind die Kindertageseinrichtungen bereits jetzt weitgehend ausgelastet. Damit in den kommenden Jahren kein unerfreulicher Engpass mit langen Wartezeiten entsteht, hat die Gemeinde in allen Ortsteilen die Weichen für die Zukunft gestellt.

Für den Ortsteil Inzigkofen haben die Gemeinderäte beschlossen, im Erdgeschoss des Hauses der Vereine – dem ehemaligen Rathaus – eine weitere altersgemischte Gruppe für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren in Ganztagsbetreuung zu eröffnen. „Damit wollen wir für Entspannung sorgen“, sagt Bürgermeister Bernd Gombold. Schließlich müsse durch das neue Wohnbaugebiet „Reutäcker“, in dem wohl 2019 die ersten Familien ihre Häuser beziehen werden, mit vielen weiteren Kindern gerechnet werden. Die Gesamtkapazität der neuen Kindergartengruppe ist auf 15 Kinder beschränkt. Besonders vorteilhaft für die Kinder sei, dass sie die Einrichtungen des sich in direkter Nachbarschaft befindlichen Kinderhauses Schatzkiste nutzen können, das direkt nebenan ist – insbesondere den Außenspielbereich und die Mensa, erklärt Gombold. Die Leiterin des Kinderhauses, Gerlinde Henselmann, werde auch der neuen Gruppe vorstehen. Für den Betrieb der neuen Kindergartengruppe müssten 2,9 Stellen für Erzieherinnen geschaffen werden: „Die Stellen sind derzeit ausgeschrieben“, sagt Gombold.

Sehr viele Gewerke

Der Zeitplan ist sportlich: „Die Räume sollen spätestens mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September zur Verfügung stehen“, sagt er – wohlwissend, dass noch etliches geschehen muss bis dahin. Der Bauantrag auf Umbau und Umnutzung des Gebäudes sei gestellt und sobald die Baugenehmigung vorliege, würden die Arbeiten ausgeschrieben; „und es sind sehr viele Gewerke“, sagt Gombold und lacht.

Um den Kindern schöne Räume bieten zu können, muss der bisherige Lagerraum der Ledigengesellschaft links vom Eingang in eine Toilettenanlage mit Wickelbereich umfunktioniert werden. Als Entschädigung haben die Ledigen von der Gemeinde bereits Räume in der Orangerie des Klosters erhalten. „Diese richten die Ledigen in Eigenleistung her“, freut sich Gombold. Auch für die Musikgruppe Butterfly musste eine Lösung gefunden werden, da sie bislang immer im ehemaligen Sitzungssaal im Haus der Vereine – der nun zum Gruppenraum für die Kinder werden soll – geprobt hatte. Die Gemeinde hat der Gruppe zwischenzeitlich den Vereinsraum der Römerhalle zur Verfügung gestellt.

Investitionssumme 120 000 Euro

Auch der ehemalige Sitzungssaal sowie ein Nebenraum im Haus der Vereine müssen saniert werden – „und wir müssen einen zweiten Rettungsweg vorhalten“, sagt Gombold. Dies geschehe, in dem ein Fenster des Sitzungssaales in Richtung Kinderhaus zur Fluchttür umgebaut werde. Gombold rechnet mit Umbaukosten in Höhe von rund 100 000 Euro, hinzu kämen weitere 20 000 Euro für die Einrichtung und Ausstattung. „Da trifft es sich gut, dass wir einen Zuschuss in Höhe von 70 000 Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes bekommen“, sagt er. Das Obergeschoss im Haus der Vereine wird nicht verändert: Dort behalten also etwa die Bruck-Deifel, der Sportverein und der Albverein ihre Räume.

Nicht nur in Inzigkofen entstehen weitere Betreuungsplätze, sondern auch in Vilsingen und Engelswies gab es bereits Veränderungen beziehungsweise stehen welche an. So wurde in Vilsingen in der Pfarrscheuer bereits mit der Betreuungsgruppe „Scheunenwichtel“ mit acht Kindern Abhilfe geschaffen. Neu sind die angedachten Veränderungen in Engelswies: „Wir wollen dort durch eine Umstrukturierung auch tageweise eine zeit- und altersgemischte Ganztagesbetreuung schaffen, um die Betreuungsform zu optimieren und dem Bedarf anzupassen.“ Zu diesem Zweck habe bereits ein erstes Gespräch mit dem Elternbeirat stattgefunden: „Demnächst wird es einen Elternabend geben.“