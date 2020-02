In Inzigkofen ist die Hölle los

Beim Bürgerball am Abend des Schmotzigen Dunschtig war in der Römerhalle in Inzigkofen buchstäblich die Hölle los. Nicht nur, dass die örtliche Bruck-Deifel-Zunft, die den Bürgerball ausgerichtet hat, ihre Gründung einem sagenhaften Pakt mit dem Teufel zu verdanken hat. Nein, der Leibhaftige namens „Luzifer Gombi“ erschien völlig unangekündigt auf dem Ball und ließ Gift und Galle auf die Inzigkofer herabregnen.

Er ereiferte sich mächtig über die Harmoniesucht der Inzigkofer: „Onder de Vereine wollt i Neid und Missgunscht streie, jetzt dand die sich einer harmonischen Vereinsgemeinschaft freie“. Er verfluchte die Hängebrücke, „des häßlich Gestell, weil dort war mei dämonische Badestell. Jetzt dand do lauter fremde Gestalte in meinen Reich ihre Käsfüeß bade und fröhlich walte.“ Auch die Teufelsbrücke war dem Teufel ein Dorn im Auge, weshalb er an der „g’scherret ond g’schafft“ hat, „in der Hoffnung, dass se bald mol zamma bricht. Jetzt wird des liedrig Bauwerk vom Fürschtenhaus wieder g’richt“.

Keine Intrige und Sabotage habe geklappt, denn „i bin a abgrundtief böse Natur und will für euch das Schlechte nur“. Jetzt seien seine Pläne fast alle an der Findigkeit der Inzigkofer gescheitert, wie beispielsweise die Verhinderung des Baugebiets Reutäcker. „Früher bin ich durch die Dolinen nach oben gestiegen und han in Inzigkofen nächtens mein Unwesen getrieben“. Jetzt sei sein Aufstieg nach oben verstopft und seine Dolinen mit Beton verpropft.

Weil alles, was er sich jahrelang böse aufgebaut habe, von der „furchtbaren Gemeinde“ durchkreuzt worden ist, kündigte er an: „Mir roichts von diesem verfluchten Ort, ond ois isch g’wieß, auf nimmer wiedersehen – i probiers jetzt z’Vilsingen ond z’Engelwies“. Das Publikum hielt es kaum mehr auf ihren Sitzen ob des fulminanten Auftritts ihres Bürgermeisters Bernd Gombold. Und weil der sich den Damen der Musikgruppe „Butterfly“ als einen an Männerschnupfen erkrankten Herrn der Schöpfung zur Verfügung stellte und diese Rolle ebenso überzeugend spielte, bekamen sogar die Musiker des Duos „die zwei Hofemer“ große Augen. In einem Gespräch sagte nämlich der eine zum anderen: „Wir sollten den Abwerben, wir haben doch demnächst Bürgermeisterwahl!“ Vermutlich werden die Inzigkofer ihren vielseitigen „Gombi“ aber nicht so ohne weiteres freigeben.

Vielseitig zeigten sich auch die Inzigkofer Akteure auf der Bühne, wie beispielsweise die frenetisch beklatschten „Netto-Ladies“ von der rein weiblichen Musikgruppe „Butterfly“. Im Gegensatz zu Luzifer Gombi feierten sie den neuen Einkaufsmarkt geradezu begeistert als „Ehemann-Beschäftigungstherapie“. Wollte sich Frau mal ein paar Stunden des Ehemanns entledigen, wurde er mit langer Einkaufsliste, auf der sich auch heikle Hygieneprodukte befanden, zum Einkaufen geschickt. Das Hervorragende an diesem Auftritt war, dass die Damen ihren herrlich schwäbischen Text in die Melodie des Elvis-Presley-Hits „In the Ghetto“ einbanden.

Donnernder Applaus und Zugabe-Rufe waren den einfallsreichen Frauen gewiss. Aber auch alle anderen Auftritte, wie die der Ledigengesellschaft, der Mädchentanzgruppe von Kerstin Helwig, der AH-Männer, des Trios Infernale, des „Mädelshaufens“ und des „Dorfspatzen“ Kirsten Mors hatten allesamt ihren Applaus verdient.